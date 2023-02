J2US: Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου η μεγάλη πρεμιέρα - Τα ζευγάρια και η πρώτη guest κριτής

Το μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης, το J2US, επιστρέφει! Πρεμιέρα το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 20:00 στον Alpha!

Σας έλειψε το τραγούδι, η μουσική, ο χορός, τα δώρα, το αυθόρμητο, κεφάτο, αυθεντικό πάρτι; Από αύριο 18 Φεβρουαρίου, και κάθε Σάββατο στις 20:00, το «Just the 2 of Us» θα βάλει και πάλι φωτιά στα Σαββατόβραδά μας!

Τα πιο επιτυχημένα πάρτι οφείλονται στον οικοδεσπότη τους, κι αυτός δεν είναι άλλος από τον απόλυτο showman, τον μαέστρο του J2US Νίκο Κοκλώνη, που με το κέφι, την ενέργεια και τις μοναδικές του εκπλήξεις, απογειώνει τη διασκέδαση σε κάθε live.

Ανατρεπτικό και πιο φρέσκο από ποτέ, το J2US έρχεται για να γίνει για μια ακόμα φορά το απόλυτο πάρτι του Σαββάτου. Με νέες high tech εφαρμογές φέρνει την εικονική πραγματικότητα στο θεαματικό stage, κάνοντας τους τηλεθεατές να νιώθουν σαν να βρίσκονται εκεί!

Για πρώτη φορά το show υποδέχεται 18 μοναδικά ζευγάρια, το πιο πλούσιο ρόστερ από ποτέ, ζευγάρια αναπάντεχα και ξεχωριστά, που θα αποκαλυφθούν με έναν εντυπωσιακό τρόπο αύριο στην πρεμιέρα του show στις 20.00!

Τα ζευγάρια μας έρχονται αποφασισμένα να δώσουν ρεσιτάλ ερμηνείας στη διεθνών προδιαγραφών μουσική σκηνή του «Just the 2 of Us» και να κατακτήσουν όχι μόνο τους τηλεθεατές, αλλά και την all-star κριτική επιτροπή, τη Βίκυ Σταυροπούλου, τη Δέσποινα Βανδή, τον Σταμάτη Φασουλή, και την Καίτη Γαρμπή που επιστρέφουν ανανεωμένοι να δώσουν το δικό τους... ρεσιτάλ βαθμολογίας!

Ο Νίκος Κοκλώνης τηρεί σιγή ιχθύος για τις ετοιμασίες του Just The 2 of Us. Μάλιστα, στο τρέιλερ έδειξε μόνο την κριτική επιτροπή η οποία αποτελείται από την Δέσποινα Βανδή, τον Σταμάτη Φασουλή, την Καίτη Γαρμπή και την Βίκυ Σταυροπούλου.

Ο Άρης Σοϊλέδης, ο Bo, ο Γιώργος Κοψιδάς, η Τζούλια Νόβα, η Εύη Δρούτσα, η Κατερίνα Στανίση, ο Βλάσσης Χολέβας, η Σοφία Παυλίδου, η Σοφία Βογιατζάκη, η Χριστίνα Μαραγκόζη και η Ειρήνη Μιχαήλ είναι τα πρόσωπα που ακούγονται πως θα βρίσκονται στην σκηνή του μουσικού σόου.

J2US: Η μεγάλη έκπληξη του Κοκλώνη στην πρεμιέρα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτό το σόου θα φιλοξενεί συχνά πυκνά guest κριτές, ενώ για την πρώτη παρουσία έχει βολιδοσκοπηθεί η Άννα Βίσση, η οποία φαίνεται μάλιστα να είναι θετική στο ενδεχόμενο.

Η αποδοχή της πρότασης θα φέρει την… επανένωση Άννας Βίσση και Δέσποινας Βανδή και αναμένεται να λειτουργήσει ενισχυτικά στα νούμερα τηλεθέασης της πρεμιέρας.