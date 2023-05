Γιάννης Τσιμιτσέλης: Σε ελληνοαμερικανική παραγωγή στη Σαντορίνη

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης συμμετέχει σε ελληνοαμερικανική παραγωγή στη Σαντορίνη - Όλο το παρασκήνιο

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης συμμετέχει σε ελληνοαμερικανική παραγωγή στη Σαντορίνη.

O ηθοποιός θα παίξει στην ταινία Love is Greek to me, παραγωγής UFO Productions και Hallmark, η οποία χαρακτηρίζεται ως ρομαντική κομεντί και προορίζεται για όλες τις ηλικίες, θα περιέχει σκηνές από τον Λιμένα Αμμουδίου.

Πρόκειται για ένα γάμο που πραγματοποιείται στην Σαντορίνη. Ένας Έλληνας παντρεύεται μια Αμερικανίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Happy Day», o Γιάννης Τσιμιτσέλης έχει τον ρόλο του σύντροφο μίας εκ των συγγενών του ζευγαριού, ο οποίος καταλήγει και ο ίδιος να κάνει πρόταση γάμου.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Δεν θα έλεγε όχι σε ένα δεύτερο παιδί

Τσιμιτσέλης: Η επική αποκάλυψη για τους τσακωμούς με την Γερονικολού

Ντενίση σε Τσιμιτσέλη: Ο ιδανικός άνδρας για μένα είναι σαν και εσένα