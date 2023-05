Γιώργος Λιάγκας: Ξέσπασε για τη Eurovision - «Ξεφτιλιστήκαμε με το τραγούδι»

«Θα έπρεπε να ξεκινήσουμε λίγο πιο καλά ρε παιδιά! Βάλτε κάτι επιτυχημένο! Δεν καταλαβαίνω γιατί να ταυτιζόμαστε με την αποτυχία», είπε ο Γιώργος Λιάγκας με αφορμή τον αποκλεισμό της Ελλάδας από τον τελικό της Eurovision

Ενοχλημένος εμφανίστηκε στην έναρξη της εκπομπής στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Λιάγκας, όταν οι συνεργάτες του επέλεξαν ως μουσική επιλογή στην έναρξη του Πρωινού το τραγούδι What the say από τον Victor Vernicos, ο οποίος δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό της Eurovision 2023.

«Θα έπρεπε να ξεκινήσουμε λίγο πιο καλά ρε παιδιά! Βάλτε κάτι επιτυχημένο! Δεν καταλαβαίνω γιατί να ταυτιζόμαστε με την αποτυχία. Τι επιλογές είναι αυτές; Έλεος. Μέχρι τις 12.45 μαζί θα είμαστε, δεν ξεκινήσαμε καλά και ελπίζω να το στρώσουμε στην πορεία», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε: «Καλώς ή κακώς έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να ασχολούμαστε και να την αγαπάμε τη Eurovision. Και όχι αδίκως, είναι χαρά. Είναι το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός παγκοσμίως με πολύ μεγάλη τηλεθέαση και είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν που δοκιμάζονται οι νέες τεχνολογίες. Ασχολούμαστε με τη Eurovision γιατί μας προσφέρει χαρά. Και όταν ξαφνικά μία ημέρα κάποιος ξυπνήσει και πει ότι δεν θα πάω να προσφέρω χαρά, αλλά θα πάω να αποκτήσω ποιοτικό άλλοθι και τελικά πετυχαίνει αυτό που είπαμε προχθές, να πάμε άπατοι!»

«Το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, είναι αυτός που προβλέπει ότι θα πάει άπατο; Που δεν προβλέψαμε κάτι φοβερό, τι κάνει νιάου νιάου… Και δεν μιλάω για το παιδί, είναι ένα ταλαντούχο παιδί αλλά αυτοί που το επέλεξαν στην ΕΡΤ. Γίνανε όλα με διαφάνεια ή υπήρχαν και αδιαφανείς διαδικασίες; Και ξεφτιλιστήκαμε με το τραγούδι που δεν ήταν καλό. Λάθος επιλογή… Ήταν από τις λίγες φορές που μπήκαμε και μέσα, και θα το δείξουμε με στοιχεία».