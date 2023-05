ΣΚΑΪ: Η σχέση με τον Ατζούν Ιλιτζαλί και οι βλέψεις για τη μεσημεριανή - απογευματινή ζώνη

Τα σχέδια του ΣΚΑΪ για την επόμενη χρονιά ήδη σχολιάζονται, όπως και τα πρόσωπα που καταφτάνουν στο Φάληρο

Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει γύρω από τη σχέση του ΣΚΑΪ και του Τούρκου παραγωγού Ατζούν Ιλιτζαλί, με αφορμή το «My style rocks». Το κανάλι του Φαλήρου πήρε τα δικαιώματα του ριάλιτι μόδας προκειμένου να κάνει εσωτερική παραγωγή και υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι αυτό τάραξε τις ισορροπίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Οι άνθρωποι του Φαλήρου και ο Ιλιτζαλί έχουν μία εξαιρετική σχέση συνεργασίας και ο δεύτερος δέχτηκε την απόφαση του ΣΚΑΪ αφού θέλουν το «My style rocks» -ένα αρκετά δαπανηρό πρότζεκτ- να προβληθεί σχεδόν όλη τη χρονιά για να καλυφθεί το κενό που αφήνει ο Νίκος Μουτσινάς.

Στο πλαίσιο της ωραίας τους συνεργασίας, ΣΚΑΪ και Ιλιτζαλί συζητούν για τον νέο κύκλο του «Voice» αλλά και για το ριάλιτι «I am celebrity get me out of here». Πρόκειται για ένα δυνατό πρότζεκτ όπου διαγωνίζονται celebrities που έχουν μεταφερθεί σε μια τοποθεσία και πρέπει να ανταπεξέλθουν στις σκληρές συνθήκες διαβίωσης και διαμονής. Όσοι αντέχουν παραμένουν, ενώ όσοι αδυνατούν να ξεπεράσουν τις σκληρές συνθήκες ζητούν... παρακαλούν, όπως υποδηλώνει ο τίτλος, να τους πάρουν από εκεί για να επιστρέφουν στο σπίτι τους.

Να σημειωθεί ότι ο ΣΚΑΪ θα ρίξει στη μεσημεριανή-απογευματινή ζώνη δύο ακόμη φορμάτ για να οχυρώσει στρατηγικά το πρόγραμμά του. Το ένα από αυτά θα είναι η εκπομπή μαγειρικής «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». To κόνσεπτ, που έγινε γνωστό μέσα από τον ΑΝΤ1 με οικοδεσπότη τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και κριτή τον Έκτορα Μποτρίνι, είχε αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, δύο συμμετέχοντες με βοηθούς τις μαμάδες τους έχουν στη διάθεση τους συγκεκριμένο χρόνο για να φτιάξουν ένα πιάτο από μία αγαπημένη τους συνταγή. Προσοχή όμως, οι μαμάδες απαγορεύονται να πιάσουν τις κουτάλες! Το μόνο που κάνουν είναι να καθοδηγούν βήμα-βήμα τα τέκνα τους στην παρασκευή της συνταγής και τα καμάρια τους να εκτελούν. Στο πλευρό του Μάρκου Σεφερλή θα είναι ξανά και ο Έκτορας, σε μία θέση που του ταίριαζε μοναδικά. Στην ίδια ζώνη το κοινό θα συντροφεύσει και το τηλεπαιχνίδι «Μονομάχος», με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο που φεύγει από τον ALPHA και μετακομίζει στον ΣΚΑΪ.

