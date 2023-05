«Κλείδωσαν» τα ψυχαγωγικά πρότζεκτ του ΣΚΑΪ για τη νέα χρονιά

Ο ΣΚΑΪ επενδύει πολύ στη ψυχαγωγία και ελπίζει σε υψηλά νούμερα τηλεθέασης

Η μία ανακοίνωση μετά την άλλη βλέπει το φως της δημοσιότητας από το γραφείο τύπου του ΣΚΑΪ και πλέον τα στελέχη του Φαλήρου έχουν ολοκληρώσει τη λίστα με τα ψυχαγωγικά τους πρότζεκτ για την επόμενη σεζόν.

Η πιο πρόσφατη αφορά στοn «Μονομάχο». Το απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων επιστρέφει μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ και υπόσχεται δυναμικές, γνωστικές μονομαχίες. Ένα συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι, με εκατομμύρια fans εντός και εκτός τηλεόρασης σε όλο τον κόσμο, που βασίζεται στο φορμάτ «1 vs 100» της εταιρείας Banijay Rights, έχει μεταδοθεί σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο. 1 Μονομάχος, 100 αντίπαλοι, 1 μεγάλο έπαθλο έως 100.000 ευρώ! Ένας διαγωνιζόμενος παίζει εναντίον 100 αντιπάλων, οι οποίοι αποκαλούνται «The Mob». Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που τίθενται ταυτόχρονα και σε εκείνον αλλά και στους 100. Αν ο Μονομάχος ή κάποιο μέλος του Mob δώσει λάθος απάντηση, αποκλείεται από το παιχνίδι. Όσα περισσότερα μέλη του Mob αποκλείσει ο Μονομάχος, τόσο περισσότερα χρήματα κερδίζει. Στόχος είναι ο «παίκτης - Μονομάχος» να αποκλείσει κάθε μέλος του «Mob» και να μείνει μοναδικός νικητής, κερδίζοντας το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ ή το μέγιστο ποσό που μπορεί να καταφέρει! Όταν ο «παίκτης – Μονομάχος» ολοκληρώσει τη διεκδίκησή του απέναντι στο «Mob» εκτοπίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερους αντιπάλους, ένας από τους 100 παίρνει τη θέση του και χρίζεται ο επόμενος Μονομάχος.

Ένα σόου που θα απασχολήσει, το πρώτο μισό της χρονιάς, είναι το «I’m a celebrity… get me out of here. Ο ΣΚΑΪ, όπως ήδη έχουμε γράψει, συνεχίζοντας την εξαιρετική συνεργασία με τον Ατζούν Ιλιτζαλί θα βγάλει στον αέρα, τη νέα σεζόν, το εν λόγω πρότζεκτ. Ένα βραβευμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες διεθνώς, έρχεται στον ΣΚΑΪ την επόμενη σεζόν. «I’ M A CELEBRITY… get me out of here» αναφωνούν διάσημοι Έλληνες που θέλουν να δοκιμάσουν τα όριά τους και η περιπέτεια ξεκινά! Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον άνετο τρόπο ζωής τους για να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι επιβίωσης στην καρδιά της ζούγκλας. Για να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση, θα πρέπει να δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις, να έρθουν αντιμέτωποι με οριακές αποφάσεις, αλλά και να ολοκληρώσουν «ανατριχιαστικές» δοκιμασίες! Σε αυτή τη συναρπαστική αναμέτρηση, γεμάτη από ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα, κάποιοι θα κάνουν φίλους και κάποιοι εχθρούς. Είστε έτοιμοι να δείτε τους αγαπημένους σας celebrities όπως δεν τους έχετε ξαναδεί; Μόνο αυτοί που θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν κάθε δοκιμασία και να ξεπεράσουν τους φόβους τους, θα στεφθούν τελικά «βασίλισσα» ή «βασιλιάς» της ζούγκλας.

Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει γύρω από το «My style rocks». Το κανάλι του Φαλήρου πήρε τα δικαιώματα του ριάλιτι μόδας από τον Ατζούν Ιλιτζαλί προκειμένου να κάνει εσωτερική παραγωγή κι έτσι θα κρατήσει παρέα αρκετούς μήνες την επόμενη χρονιά.

Ο ΣΚΑΪ θα ρίξει στη μεσημεριανή ή απογευματινή ζώνη, επίσης, την εκπομπή μαγειρικής «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». To κόνσεπτ, που έγινε γνωστό μέσα από τον ΑΝΤ1 με οικοδεσπότη τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και κριτή τον Έκτορα Μποτρίνι, είχε αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, δύο συμμετέχοντες με βοηθούς τις μαμάδες τους έχουν στη διάθεση τους συγκεκριμένο χρόνο για να φτιάξουν ένα πιάτο από μία αγαπημένη τους συνταγή. Προσοχή όμως, οι μαμάδες απαγορεύονται να πιάσουν τις κουτάλες! Το μόνο που κάνουν είναι να καθοδηγούν βήμα-βήμα τα τέκνα τους στην παρασκευή της συνταγής και τα καμάρια τους να εκτελούν. Στο πλευρό του Μάρκου Σεφερλή θα είναι ξανά και ο Έκτορας, σε μία θέση που του ταίριαζε μοναδικά.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση: Κεντρικά δελτία ειδήσεων ή ψυχαγωγία ψηφίζει το κοινό;

Φαίη Σκορδά: Κάποια στιγμή θα περάσω στη βραδινή ζώνη

Τηλεθέαση: Καινούργιου και Σασμό ψηφίζει το κοινό