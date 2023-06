Νέες αλλαγές φέρνουν οι εκλογές στην TV – Πώς θα προβληθούν σειρές και Survivor

Ο δεύτερος γύρος των εκλογών αλλάζει ξανά τον προγραμματισμό των καναλιών

Η τηλεοπτική σεζόν μπορεί να ολοκληρώνεται σιγά σιγά, όμως ο προγραμματισμός των καναλιών αλλάζει ξανά λόγω του δεύτερου γύρου εκλογών την Κυριακή 25 Ιουνίου. Τα στελέχη βάζουν ξανά στον «πάγο» την ψυχαγωγία και δίνουν τη σκυτάλη στην ενημέρωση.

Συγκεκριμένα, το «Survivor All Star» δεν θα προβληθεί το βράδυ της Πέμπτης και της Κυριακής. Την Πέμπτη, στις 21.00, συντροφιά θα κρατήσει η ελληνική ταινία «Ένας τρελός γλεντζές» ενώ θα ακολουθήσει ενημερωτική εκπομπή με τη Σία Κοσιώνη με τίτλο «Η Ελλάδα αποφασίζει». Πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής υποδέχεται στο στούντιο του ΣΚΑΪ η παρουσιάστρια ζητώντας απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη. Όσα αναφέρουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων για τα προγράμματά τους αλλά και οι προβλέψεις που κάνουν οι ειδικοί αναλυτές σε μία εκπομπή που αναζητά την ουσία. Το ριάλιτι επιβίωσης δεν θα παιχτεί ούτε την Κυριακή, καθώς ο ενημερωτικός μαραθώνιος θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα. Τη Δευτέρα, στις 21.00, θα πάρει ξανά θέση στο πρόγραμμα με τον μεγάλο τελικό να αναμένεται για τα μέσα Ιουλίου.

Στο μέτωπο του MEGA, σε αντίθεση με τον πρώτο γύρο των εκλογών, οι σειρές θα προβληθούν κανονικά μέχρι και την Παρασκευή ενώ την Κυριακή «Γη της Ελιάς» και «Μαύρο Ρόδο» δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Tην ίδια ημέρα, η Σίσσυ Χρηστίδου με το «Χαμογέλα και πάλι!» δεν θα βγουν στον αέρα καθώς η ενημέρωση και τα πρόσωπά της θα είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές.

Χωρίς «Just the 2 of us» θα μείνει ο ALPHA, το Σάββατο 24 Ιουνίου. Ο Νίκος Κοκλώνης, η κριτική επιτροπή και οι συμμετέχοντες, θα κάνουν ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουν στις αρχές Ιουλίου μπαίνοντας στην τελική ευθεία για το φινάλε που πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί εκτός Αθηνών.

Στο OPEN, την Κυριακή, η Ελένη Τσολάκη δεν θα κρατήσει παρέα με την ομάδα της στους τηλεθεατές δίνοντας τη θέση της σε ενημερωτικές εκπομπές. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά, το δημοσιογραφικό επιτελείο θα βρίσκεται στις επάλξεις για να αναλύει αποτελέσματα και να μεταφέρει κάθε εξέλιξη.