Ποιοι αναλαμβάνουν τα ριάλιτι σόου του ΣΚΑΪ – Πρόσωπο έκπληξη στην επιτροπή του «My style rocks»

Το κανάλι του Φαλήρου ετοιμάζεται για μία δυνατή τηλεοπτική σεζόν

Με πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμάζεται η νέα τηλεοπτική σεζόν στα γραφεία του ΣΚΑΪ.

Σειρές και ψυχαγωγικά πρότζεκτ έχουν «κλειδώσει», όπως και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν τα ηνία της παρουσίασης των ριάλιτι σόου.

Όπως φαίνεται, διπλό ρόλο θα έχει ο Γιώργος Λιανός.

Το πρώτο μισό θα βρεθεί ξανά, στον Άγιο Δομίνικο, για το «I’m a celebrity… get me out of here». Ένα βραβευμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες διεθνώς, έρχεται με διάσημους Έλληνες να θέλουν να δοκιμάσουν τα όριά τους. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον άνετο τρόπο ζωής τους για να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι επιβίωσης στην καρδιά της ζούγκλας. Για να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση, θα πρέπει να δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις, να έρθουν αντιμέτωποι με οριακές αποφάσεις, αλλά και να ολοκληρώσουν «ανατριχιαστικές» δοκιμασίες! Ο παρουσιαστής, μετρ πλέον στα εν λόγω παιχνίδια, αναμένεται να απογειώσει με τις ατάκες του το φορμάτ.

Ο Γιώργος, το δεύτερο μισό, θα κρατήσει το τιμόνι του νέου κύκλου του «Survivor». Οι σχέσεις του με τον Ατζούν Ιλιτζαλί αλλά και η ικανότητά του να διαχειρίζεται την κάθε κατάσταση… τον οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στους στίβους μάχης και στα συμβούλια του νησιού.

Στον ΣΚΑΪ θα προβληθεί ξανά και το «My style rocks». Το ριάλιτι μόδας, που θα κρατά θέση καθημερινά στον προγραμματισμό, επανέρχεται με παρουσιάστρια την Κατερίνα Καραβάτου. Το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι η κριτική επιτροπή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Στέλιος Κουδουνάρης και Δημήτρης Σκουλός μένουν για να υποδεχτούν μία εκκεντρική παρουσία.

Η Σοφία Χατζηπαντελή βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους ιθύνοντες προκειμένου να αντικαταστήσει την Ηλιάνα Παπαγεωργίου που μετακινείται στο STAR.

Η Σοφία είναι μία περσόνα-μοντέλο με πολλές γνώσεις στο αντικείμενο, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το «GNTM». Η έλευσή της στο Φάληρο και στο εν λόγω πρότζεκτ σίγουρα δεν θα περάσει απαρατήρητη με τα σχόλια της να βάζουν φωτιά!