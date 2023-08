Οι παρουσιαστές με διπλό ρόλο στην TV

Η νέα σεζόν ετοιμάζεται και υπάρχουν τηλεαστέρες που θα βρεθούν σεπερισσότερα από ένα πρότζεκτ

«Ουδείς αναντικατάστατος» αναφέρει η λαϊκή ρήση, ωστόσο στο παιχνίδι της TV τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχουν παρουσιαστές που κάνουν γκελ στο κοινό, με ταλέντο και επικοινωνιακό χάρισμα, που τα στελέχη επιθυμούν διακαώς και μάλιστα τα τοποθετούν σε περισσότερα από ένα πρότζεκτ.

Ένας από αυτούς ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Εδώ και χρόνια θεωρείται ένα από τα δυνατά χαρτιά του ΑΝΤ1, με την αξία του να είναι αδιαμφισβήτητη. Έτσι, τη νέα σεζόν θα βρεθεί όχι μόνο στο τιμόνι του «The 2night show» αλλά και στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»…

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος μπορεί να έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση γύρω από το αν πρέπει να αναλάβει ένα κόνσεπτ… εκτός αρμοδιοτήτων, όμως είναι από τα πρόσωπα που απασχολούν ιδιαίτερα. Από Σεπτέμβριο θα μάς μυήσει στη «Φάρμα», ενώ το δεύτερο μισό της χρονιάς θα επιστρέψει στα γνώριμα εδάφη του «MasterChef».

Ένα από τα σόου που θα δούμε είναι το «Secret Song». Το πρότζεκτ θα προβληθεί στον ALPHA και στο τιμόνι θα βρεθεί η Ναταλία Γερμανού. «Είμαι πάρα πολύ

χαρούμενος που θα κάνει επιτέλους ένα τόσο επιτυχημένο πρότζεκτ του εξωτερικού», είπε ο Νίκος Κοκλώνης (θα είναι ο παραγωγός) για την παρουσιάστρια που επιστρέφει στην prime time. Βεβαίως, η Ναταλία δεν αποχωρίζεται τη ζώνη του Σαββατοκύριακου και θα συνεχίσει να κρατά παρέα στο κοινό με το «Καλύτερα δε γίνεται!».

Αν οι μεταγραφές είχαν πρωταγωνίστρια, αυτή θα ήταν η Μπέττυ Μαγγίρα.

Έπειτα από πολλές συζητήσεις με το OPEN αποχώρησε για να βρεθεί στη ζώνη του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1. Μάλιστα, το όνομά της ακούγεται ιδιαίτερα και για την παρουσίαση του «Your Face Sounds Familiar» στις αρχές του 2024.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, το πρώτο μισό της σεζόν, θα δούμε το «I’m a celebrity… get me out of here». Ένα βραβευμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες διεθνώς, έρχεται στο κανάλι του Φαλήρου την επόμενη σεζόν. «I’ M A CELEBRITY… get me out of here», αναφωνούν διάσημοι Έλληνες που θέλουν να δοκιμάσουν τα όριά τους και η περιπέτεια ξεκινά! Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον άνετο τρόπο ζωής τους για να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι επιβίωσης στην καρδιά της ζούγκλας. Για να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση, θα πρέπει να δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις, να έρθουν αντιμέτωποι με οριακές αποφάσεις, αλλά και να ολοκληρώσουν «ανατριχιαστικές» δοκιμασίες! Σε αυτή τη συναρπαστική αναμέτρηση, παρουσιαστής φαίνεται ότι θα είναι ο Γιώργος Λιανός. Ο γεμάτος ταλέντο άντρας, μετά το τέλος του προαναφερθέντος, θα βρεθεί ξανά στο τιμόνι του «Survivor» καθώς ομάδα που κερδίζει… δεν αλλάζει!