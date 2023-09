Καλομοίρα: «Όταν με βλέπουν από κοντά μου λένε πως είμαι πιο όμορφη»

«Πως φαίνομαι δηλαδή στην τηλεόραση;», αναρωτιέται η Καλομοίρα.

Στην κάμερα της εκπομπής «Γεια Σου» μίλησε η Καλομοίρα με αφορμή τη φωτογράφηση για το «I’m a Celebrity… get me out of here» στον ΣΚΑΪ.

Η γνωστή τραγουδίστρια θα βρίσκεται στο πλευρό του Γιώργου Λιανού στο νέο reality επιβίωσης και αναμένεται να αναχωρήσει για τον Άγιο Δομίνικο τις επόμενες ημέρες.

«Χάρηκα πολύ όταν μου έγινε η πρόταση, γιατί είναι ένα project πολύ όμορφο, με χιούμορ, διασκέδαση, ωραία παρέα. Ξέρω τον Λιανό πολλά χρόνια και νιώθω ότι έχουμε πολλά κοινά, θα περάσουμε πολύ ωραία», δηλώνει η Καλομοίρα στην κάμερα του ΣΚΑΪ.

Ερωτηθείσα για τα σχόλια που δέχεται για την εξωτερική της εμφάνιση στα social media, η ίδια απαντά: «Δεν ξέρω γιατί έγραφαν κάτω από τη φωτογραφία ότι είμαι αγνώριστη. Τι να σου πω;».

«Με ρωτάνε στον δρόμο: έχεις κάνει αυτό; Συνήθως, όταν με βλέπουνε από κοντά, μου λένε πως είμαι πιο όμορφη. Πως φαίνομαι δηλαδή στην τηλεόραση; Δεν μπορώ να καταλάβω, έτσι είμαι!», είπε η Καλομοίρα.

«Δεν βάζω φίλτρα, το πιο ωραίο φως θα βάλω. Το πιο ωραίο φως που μπορώ να βρω, θα το βάλω. Θα σου πω τι κάνω. Βάζω αγγούρια στα μάτια, βάζω πολλές κρέμες να μην σκληρό το δέρμα, αυτά», καταλήγει επί του θέματος η Καλομοίρα.