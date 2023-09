Πότε θα κάνουν πρεμιέρα τα ριάλιτι σόου – Αναβολές και αλλαγές

Τα εν λόγω πρότζεκτ ήδη συζητιούνται έντονα και το κοινό ανυπομονεί

Η τηλεοπτική σεζόν έχει ξεκινήσει, οι περισσότερες εκπομπές έχουν βγει στον αέρα ενώ την ερχόμενη εβδομάδα η μικρή οθόνη θα κατακλυστεί από σειρές. Τι συμβαίνει, όμως, με τα ριάλιτι σόου;

Μέχρι τώρα, η μοναδική κλειδωμένη ημερομηνία είναι αυτή του ριάλιτι «Φάρμα» στο STAR. Τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος παίρνει θέση και αναλαμβάνει χρέη παρουσιαστή. Σε ένα μαγευτικό τοπίο στην καρδιά της ελληνικής φύσης, χιλιόμετρα μακριά από την άνεση του καναπέ, του ψυγείου και του ντελίβερι, το φορμάτ προσκαλεί άντρες και γυναίκες να αφήσουν την ρουτίνα, την γκρίζα καθημερινότητα και τις ανέσεις της πόλης και να επιστρέψουν στην ουσία, στις ρίζες μας - στην φύση.

Στο ίδιο κανάλι αναμένουμε την πρεμιέρα του «Fame Story», που -όπως όλα δείχνουν- θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Αν και ακόμη υπάρχουν εκκρεμότητες με το στούντιο και τις τελικές υπογραφές προσώπων, στόχος τόσο του παραγωγού Νίκου Κοκλώνη (θα αναλάβει και χρέη παρουσιαστή) όσο και της διοίκησης είναι να μην υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση. Στην κριτική επιτροπή θα καθίσουν Αντώνης Ρέμος, Ελένη Φουρέιρα, Γιώργος Αρσενάκος και Light, ενώ οι σίγουροι coaches είναι η Μαρία Σολωμού και ο Fipster.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, δύο φίλοι από τα παλιά ενώνουν το χιούμορ τους σε ένα πρόγραμμα διαφορετικό από τα άλλα! Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα ετοιμάζουν βαλίτσες και γίνονται οι ξεναγοί μας στη ζούγκλα του «I’m a celebrity… get me out of here» στον Άγιο Δομίνικο. Εκείνος ένας από τους κορυφαίους Έλληνες παρουσιαστές με απαράμιλλο χιούμορ και μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίες παραγωγές υψηλών απαιτήσεων. Εκείνη iconic performer, που την αγαπήσαμε μέσα από την τηλεόραση, από την πρώτη στιγμή, για τη φωνή, τη λάμψη και τη θετική της ενέργεια. Μαζί, ως ένα απολαυστικό δίδυμο, θα μας συστήσουν τους celebrities που τολμούν να εγκαταλείψουν την άνεση του σπιτιού τους και να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι στα βάθη της ζούγκλας! Το ριάλιτι είχε προγραμματιστεί να βγει στα τέλη του μήνα, ωστόσο μία μικρή καθυστέρηση σίγουρα θα υπάρξει αφού ακόμη δεν έχουν αναχωρήσει οι επώνυμοι παίκτες.

Ένα ακόμη σόου που θα δούμε είναι το «Secret Song». Το πρότζεκτ θα προβληθεί στον ALPHA και στο τιμόνι θα βρεθεί η Ναταλία Γερμανού, που με την εμπειρία της αναμένεται να απογειώσει το φορμάτ. Πρόκειται για μία σειρά εκπομπών προσωποκεντρικού χαρακτήρα με καλεσμένους εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης. Σε κάθε επεισόδιο «ξεδιπλώνεται» η ζωή του προσκεκλημένου και περιγράφεται μέσα από τραγούδια που τον έχουν στιγματίσει. Η πρεμιέρα ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο αναμένεται στις αρχές Οκτωβρίου.

Στον ΑΝΤ1 το βάρος έχει πέσει στη μυθοπλασία. Έτσι, το «Dragons’ Den Greece» με τον Σάκη Τανιμανίδη και «Οι Προδότες» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη δεν έχουν μπει ακόμη στον προγραμματισμό του σταθμού. Το πιο πιθανόν είναι να βγουν στον αέρα το δεύτερο μισό της χρονιάς, μαζί με την επιστροφή του «YFSL».