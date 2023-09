My Style Rocks: «Είναι ανήθικο! Δεν σου επιτρέπω να μιλάς» - Της κακομοίρας στο πλατό

Χαμός σε ακόμα ένα επεισόδιο του My Style Rocks

Μεγάλη κόντρα ξέσπασε ανάμεσα σε Διονυσία και Γεωργία μετά την πασαρέλα της πρώτης, με την παίκτρια να τα βάζει με την Μορτασία και μετά να λέει στη Γεωργία μεταξύ άλλων πως δεν της επιτρέπει να της μιλάει.

Διονυσία Κούκιου: «Κατ’ αρχάς, αν μου επιτρέπετε κυρία Καραβάτου, θα ανακαλέσεις, αυτή τη φορά σου κουνάω και το δάχτυλο και θα σου εξηγήσω τον λόγο. Θα ανακαλέσεις για αυτό που είπες και θα το πεις on the record, όχι off the record, γιατί σε ρώτησα, όταν είχαμε ένα μικρό διάλειμμα: Μορτασία μου, αυτό το είπες αλήθεια ότι φτιάχνω τις βαθμολογίες; Γιατί είναι ανήθικο! Ήμουν και γω στην ηλικία σου»

Όταν προσπάθησε να παρέμβει η Γεωργίαγια να υπερασπιστεί τη συμπαίκτριά της που δεχόταν επίθεση από τη Διονυσία εκείνη έγινε και πάλι έξαλλη.

Διονυσία Κούκιου: «Σε παρακαλώ! Σε παρακαλώ! Δεν σου επιτρέπω Λοιπόν, δεν μπορείς να με προσβάλλεις και να με λες ανήθικη γιατί, όταν λες πως φτιάχνω εγώ τις βαθμολογίες, στα δικά μου αυτιά ακούγεται ανήθικο. Θα μου πεις τι είπες όταν δεν έγραφαν οι κάμερες και σε παρακαλώ να πεις την αλήθεια αλλιώς δεν θα σου επιτρέψω να πεις πάλι το όνομα μου».

«Αγάπη μου, δεν θέλω δικηγόρο εδώ ξαφνικά! Μη μιλάς! Μη μιλάς! Μη μιλάς! Γεωργία μου, σε παρακαλώ, μιλάω εγώ τώρα. Πάρε άλλη ώρα τον χρόνο σου να κάνεις ότι θέλεις. Μη μιλάς! Κορίτσι μου, δεν σου επιτρέπω αυτή τη στιγμή να μιλάς».