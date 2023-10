Το Ναυάγιο: Έκανε πρεμιέρα και «γκρέμισε» το Twitter

Πρώτο trend στο Twitter για αρκετές ώρες ήταν το βράδυ της Κυριακής «Το Ναυάγιο», η νέα σειρά του Mega.

Η νέα σειρά του Mega, με τίτλο «Το Ναυάγιο», έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής (1/10) και με το… καλημέρα κατάφερε να κερδίσει τους τηλεθεατές. Αυτό δείχνει τουλάχιστον το γεγονός ότι έγινε πρώτο trend για αρκετές ώρες στο Twitter. Τα αποθεωτικά σχόλια κυριάρχησαν από τους χρήστες, που είχαν να πουν τα καλύτερα λόγια για το καστ της σειράς αλλά και για τη σκηνοθεσία και τα πρώτα πλάνα.

Δεν έλειψαν βέβαια και τα τρολαρίσματα, οι συγκρίσεις με άλλες σειρές μυθοπλασίας και οι αναφορές στην παρουσία πρωταγωνιστών της σειράς «Το Ναυάγιο» σε αυτές. Σε κάθε περίπτωση, όμως, «Το Ναυάγιο» έφερε… σεισμό στο Twitter καθώς κατακλείστηκε από σχόλια το hashtag #navagio.

Το Ναυάγιο: Όσα μάθαμε πριν την πρεμιέρα – Τo Netflix, τα γυρίσματα, τα πρώτα επεισόδια

Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Σπύρου Πετρουλάκη, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χαριτίδη, σενάριο Γιώργου Κόκουβα, το all star καστ θα απογειώσει με τις ερμηνείες του κάθε σκηνή.

Γιάννης Στάνκογλου, Αναστασία Παντούση, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Λεωνίδας Κακούρης, Γιώργος Χρυσοστόμου, Έκτορας Λιάτσος, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Δημήτρης Καπουράνης, Αθηνά Ροδίτου, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Χριστοδούλου, Θάνος Λέκκας, Νίκος Γκέλια, είναι λίγοι μόνο από τους πρωταγωνιστές που θα συγκινήσουν.

Εκτός από το εξαιρετικό καστ και το συγκλονιστικό σενάριο, η σειρά υπόσχεται ένα κινηματογραφικό υπερθέαμα διεθνών προδιαγραφών. Το πλοίο «Φοίνιξ» βυθίζεται μπροστά στα μάτια των τηλεθεατών σε μια κινηματογράφηση που δεν θυμίζει τίποτα από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα στην ελληνική τηλεόραση. Για τις ανάγκες των γυρισμάτων, η παραγωγή του «Ναυαγίου» απευθύνθηκε σε μια ειδική ομάδα από το Cape Town με τεράστια πείρα σε γυρίσματα στο υγρό στοιχείο. Έτσι, το περασμένο διάστημα στην Ελλάδα βρέθηκε η Frog Team Squat (Marine Film Services). H ομάδα παρέχει υπηρεσίες κινηματογράφησης στη θάλασσα και υποστήριξη υποβρύχιων καμερών στη διεθνή βιομηχανία του σινεμά. Πεζοναύτες, εκπαιδευτές καταδύσεων, δύτες, καπετάνιοι και χειριστές υποβρύχιων καμερών ανέλαβαν να προετοιμάσουν τους πρωταγωνιστές της σειράς «Το Ναυάγιο» για τις συγκλονιστικές σκηνές κατά τη βύθιση του πλοίου «Φοίνιξ». Η ειδική ομάδα έχει εργαστεί στο παρελθόν σε αντίστοιχα γυρίσματα στο νερό για μεγάλες παραγωγές του εξωτερικού. Πρόσφατα οι «βάτραχοι» από το Cape Town έδωσαν σάρκα και οστά στη live action μεταφορά του «One Piece», στο Netflix, που προκάλεσε κύματα ενθουσιασμού στους ανά τον κόσμο φανατικούς του ιαπωνικού μάνγκα. Στο πορτφόλιο των ειδικών σε σκηνές δράσης συγκαταλέγονται κοσμαγάπητοι τίτλοι, με σειρές όπως «Black Sails», The Crown, Bloodshot, Jack Ryan, Tomb Rider (A Survivor Is Born) και Outlander. Παράλληλα, οι ατρόμητοι του νερού έδωσαν τις πολύτιμες συμβουλές τους και κατά τα γυρίσματα των ταινιών «Resident Evil, The Final Chapter», «Deep Blue Sea 2» και «Darktide», ενώ συνεργάστηκαν με το crew του «Mission Impossible 8» που βγαίνει στο σινεμά το ερχόμενο καλοκαίρι.

Οι πρωταγωνιστές της σειράς του MEGA, «Το Ναυάγιο», εξασκήθηκαν αρχικά σε πισίνα, προκειμένου να συνηθίσουν να κολυμπούν στο νερό με ρούχα και βάρος. Στη συνέχεια η δράση μεταφέρθηκε στη θάλασσα, όπου οι άνθρωποι της Frog Squad Team ανέλαβαν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες. Χρησιμοποίησαν τζετ σκι για να δώσουν την αίσθηση της θαλασσοταραχής γύρω από τους ηθοποιούς. Την ίδια ώρα τεράστιοι ανεμιστήρες δημιουργούσαν την αίσθηση της καταιγίδας.

Φυσικά, για τις ανάγκες των απαιτητικών γυρισμάτων επιστρατεύτηκαν από την παραγωγή του «Ναυαγίου» και κολυμβητές, ως βοηθητικοί ηθοποιοί, προκειμένου να αντέξουν τα πολύωρα γυρίσματα στο νερό.

Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια

Κύθηρα, δεκαετία του '60. Η Ειρήνη και ο Απόστολος λαμβάνουν ένα γράμμα που τους καλεί στη Γαλλία, καθώς ένας οίκος αρωμάτων θέλει διακαώς να αποκτήσει το άρωμα που έφτιαξαν στο εργαστήρι τους. Υπάρχει όμως ένα εμπόδιο: Από το νησί τους δεν αναχωρούν ούτε αεροπλάνο ούτε πλοίο. Ψάχνουν λοιπόν τρόπο να φτάσουν στον προορισμό τους. Παράλληλα, δύο φοιτητές, ο Μάκης και η Λίνα, γνωρίζονται στη διαδρομή του καραβιού από τον Πειραιά προς την πατρίδα τους, τα Χανιά και ένα ειδύλλιο γεννιέται. Αυτό που δεν γνωρίζουν, όμως, είναι πως τις οικογένειές τους ενώνει ένα χρέος.

Η Ειρήνη και ο Απόστολος καταφέρνουν να πείσουν τον καπετάν Στελή να τους μεταφέρει με το καΐκι του στην Κρήτη και από εκεί να ταξιδέψουν με το καράβι «Φοίνιξ» στην Αθήνα για να προλάβουν την πτήση για τη Γαλλία. Μόνο που η κακοκαιρία θα θέσει τη ζωή τους σε κίνδυνο. Την ίδια ώρα, ένας από τους μηχανικούς του Φοίνιξ, ο Μιχάλης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση του πλοίου. Η Λίνα έρχεται σε σύγκρουση με τον πατέρα της, όταν εκείνος μαθαίνει πως η κόρη του θέλει να γίνει ηθοποιός και της απαγορεύει να ξαναπάει στην Αθήνα. Ο Μάκης με τους φίλους του συμμετέχουν στην «αρπαγή» μιας κοπέλας, που θέλει να παντρευτεί με τον αγαπημένο της. Ο γιος του ιερέα που τελεί τον γάμο, δεν είναι άλλος από τον Πέτρο, που μπλέκει σε έναν τσακωμό με τον Γιάννη. Τα αίματα ανάβουν, ένα όπλο εκπυρσοκροτεί... και το νήμα της ζωής κάποιου κόβεται για πάντα...

Η μητέρα του Πέτρου μαθαίνει για τον θάνατο του Γιάννη και προσπαθεί να το κρατήσει κρυφό, πείθοντας τον Πέτρο να μην παραδοθεί. Η Λίνα ψάχνει τρόπους να το σκάσει από το σπίτι της για να ταξιδέψει κρυφά στην Αθήνα και να κυνηγήσει το όνειρό της. Ο Μάκης αντιλαμβάνεται τα οικονομικά προβλήματα του πατέρα του, αλλά δεν γνωρίζει πως η οικογένειά του χρωστά πολλά χρήματα στον πατέρα της Λίνας. Εν τω μεταξύ, η Ειρήνη και ο Απόστολος φτάνουν με ασφάλεια στα Χανιά έχοντας γλιτώσει από τρομερή φουρτούνα.

Ο Ιπποκράτης έρχεται αντιμέτωπος με την Ευγενία που ψάχνει την αδερφή της, αλλά αρνείται να τη βοηθήσει και τη διώχνει από το σπίτι. Ο καπετάνιος του «Φοίνιξ» αγνοεί το δελτίο καιρού και επιμένει να σαλπάρει για Πειραιά. Οι επιβάτες αρχίζουν να επιβιβάζονται στο πλοίο... Το «Φοίνιξ» είναι έτοιμο για αναχώρηση, μόνο που δεν θα φτάσει ποτέ στον προορισμό του.