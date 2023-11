Ρίτα Γουίλσον: Ένωσε τη φωνή της με τον Χρήστο Μάστορα - Το βίντεο κλιπ από το νέο τους τραγούδι

«Όλοι Μαζί»: Κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ της Ρίτα Γουίλσον και του Χρήστου Μάστορα

Η Ρίτα Γουίλσον και ο Χρήστος Μάστορας, συνεργάστηκαν και δημιούργησαν το τραγούδι «Όλοι Μαζί» που «ντύνει» την τρίτη ταινία «Γάμος αλά ελληνικά» και τα γυρίσματα τόσο της ταινίας όσο και του βίντεο κλιπ πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα.

Η σύζυγος του Τομ Χανκς, δημοσίευσε στο Youtube το επίσημο βίντεο κλιπ του τραγουδιού στο οποίο συνεργάζεται με τον Χρήστο Μάστορα. Το βίντεο κλιπ είναι γυρισμένο στην Ελλάδα και δείχνει τα αξιοθέατα της Αθήνας.

«Πάντα είναι υπέροχο όταν μπορούμε να περνάμε χρόνο για γυρίσματα στην Ελλάδα! Το μουσικό βίντεο για το “OLI MAZI (We Are All Together)” με τον Χρήστο Μάστορα είναι διαθέσιμο τώρα!!!» έγραψε στη λεζάντα.

Αυτή δεν είναι η πρώτη συνεργασία της Ρίτα Γουίλσον με τον Χρήστο Μάστορα καθώς είχαν κυκλοφορήσει ακόμη ένα κομμάτι μαζί, με τίτλο «Let me be».