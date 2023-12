Γιώργος Λιανός για Survivor: «Ο Τριαντάφυλλος έχει κάνει ραντεβού, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει»

Ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε στον νέο κύκλο του Survivor

Δηλώσεις για τον νέο κύκλο του Survivor έκανε ο Γιώργος Λιανός, ενώ αναφέρθηκε και στο τέλος του «I'm a celebrity get me out of here».

Σχολιάζοντας την τηλεθέαση του I'm a celebrity, ο παρουσιαστής είπε στην κάμερα του «Καλύτερα δεν γίνεται»: «Δεν πετάμε στα ουράνια με την επίδοση του στους πίνακες τηλεθέασης. Ήταν ένα απαιτητικό πρότζεκτ και σε επίπεδο παραγωγής πήγε όπως έπρεπε. Θα το ξαναέκανα πάντως, με τρέλα».

Συμπλήρωσε πως «Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει την κριτική που θέλει. Ο καθένας έχει τη γνώμη του».



Σε ερώτηση για τον νέο κύκλο του Survivor, ο Γιώργος Λιανός δήλωσε ότι τα κάστινγκ έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ σε αυτή τη φάση, όπως εξήγησε, γίνεται η τελική επιλογή των προσώπων που θα απαρτίσουν την αρχική ομάδα των Μαχητών.

«Έχουν γίνει συζητήσεις με την Κατερίνα Δαλάκα και την Ασημίνα Χατζηανδρέου. Τώρα αν αυτές ευοδωθούν και φτάσουμε να τις ξαναδούμε, εγώ δεν έχω κανένα θέμα», είπε.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Τριντάφυλλο λέγοντας: «Ο Τριαντάφυλλος είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό. Έχει κάνει νομίζω ραντεβού με την Acun Medya. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει, έχει και άλλες υποχρεώσεις. Κρατάω μικρό καλάθι πάντα», είπε κλείνοντας.