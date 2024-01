ALPHA: «Κλείδωσε» το πρόγραμμα για το Β’ μισό - Έρχεται J2US και σειρές

Το κανάλι πήρε τις σημαντικές αποφάσεις για το πρόγραμμα του 2024

Έτοιμος για πρωτιές φαίνεται ότι είναι ο ALPHA και το δεύτερο μισό της χρονιάς.

Τα στελέχη, μετά από σκέψη, αποφάσισαν να συνεχίσουν να επενδύουν σε σειρές ενώ στο πρόγραμμα του 2024 θα ενταχθεί και ένα μουσικό σόου… ήδη αγαπημένο του κοινού.

Συγκεκριμένα, το «Just the 2 of us» θα βγει στον αέρα το επόμενο διάστημα με την ίδια κριτική επιτροπή και πολλές εκπλήξεις στους συμμετέχοντες. Ο Νίκος Κοκλώνης θα βρεθεί ξανά σε ρόλο κεντρικού παρουσιαστή, αλλά και παραγωγού, με το φορμάτ να προσγειώνεται στη ζώνη του Σαββάτου και αναμένεται να πιάσει κορυφή.

Στο νέο πρόγραμμα θα ενταχθεί και η σειρά «Σκαραβαίος» με τον Γιάννη Τσορτέκη. Πρόκειται για αστυνομική σειρά μυστηρίου με αυτοτελείς ιστορίες και κεντρικό ήρωα τον ντετέκτιβ Μάριο Αλεξίου που καλείται να λύσει υποθέσεις. «Έχουμε στα χέρια μας ένα υλικό που το δουλεύουμε από πάρα πολλές πλευρές.

Ο Μάρκος Αλεξίου έχει ένα αυτοκίνητο, έναν σκαραβαίο και αυτό είναι μια αναφορά στα στοιχεία αυτής τη περσόνας όπως θα τον δούμε. Είναι οικογενειακό κειμήλιο από τον πατέρα του. Το σενάριο που πήρα στα χέρια μου είναι πολύ καλογραμμένο και πολύ σασπένς. Αναμετριέμαι με αυτό. Θα δούμε ένα παρελθόν που με επηρεάζει. Είναι αυτοτελείς ιστορίες και πυρήνας συνεργατών παραμένει ο ίδιος», δήλωσε στη «Super Κατερίνα» ο πρωταγωνιστής.

Στο πρόγραμμα το δεύτερου μισού θα δούμε μερικά ακόμη επεισόδια από το «Secret Song». To σόου με τη Ναταλία Γερμανού σάρωσε και τις δύο Κυριακές που προβλήθηκε κι έτσι σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν ξανά τα γυρίσματα.

Να σημειωθεί ότι οι σειρές «Σασμός», «Ο παράδεισος των κυριών», «Το προξενιό της Ιουλίας» θα συνεχιστούν κανονικά όπως και η κωμωδία «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα».

O ALPHA έχει πετύχει το στοίχημα με τη μυθοπλασία, καταφέρνοντας να πρωταγωνιστεί στη βραδινή ζώνη και να κερδίζει θετικές κριτικές. Και αφού ομάδα που κερδίζει… δεν αλλάζει, αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα στους πίνακες της Νielsen και το Β’ μισό!