Just the 2 of us: Αλλάζει ώρα στο πρόγραμμα του ALPHA – Ο λόγος

Just the 2 of us: Το μουσικό σόου από το ερχόμενο Σάββατο θα προβάλλεται σε νέα ώρα

Είναι η συντροφιά του Σαββάτου, το μουσικό πρότζεκτ που διασκεδάζει το κοινό και χαρίζει ωραίες τηλεοπτικές στιγμές. Το «Just the 2 of us» του ALPHA έρχεται σε νέα ώρα, καθώς θα προβάλλεται πλέον στις 21.00 και όχι στις 20.00. Ο λόγος είναι η αλλαγή ώρας από χειμερινή σε θερινή και η σκέψη των στελεχών και της παραγωγής ότι η εν λόγω εξέλιξη θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα στους πίνακες της Nielsen. Ο Νίκος Κοκλώνης θα συνεχίσει να ξεσηκώνει στο μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης με δυνατές δόσεις λάμψης, χιούμορ, συγκίνησης αλλά και έκπληξης. Όπως και τα ζευγάρια που βάζουν φωτιά στην εντυπωσιακή -διεθνών προδιαγραφών- μουσική σκηνή διεκδικώντας την παραμονή τους στο σόου.

Στις 20.00 θα παίζεται καινούργιο επεισόδιο της κωμικής σειράς «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα». Με βασικό στοιχείο το χιούμορ, τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε τον Κανάτη να αποφασίζει να αναλάβει την διαχείριση της πολυκατοικίας και να ζητά τη βοήθεια της Ζωής και του Φάνη για να τα καταφέρει... Η Βούλα εμφανίζεται πάλι στον Μηνά και τη Ζουζού, ως Χιονάτη αυτή τη φορά, μόνο που τώρα έρχεται για ένα δικό της πρόβλημα… Ο Μπάμπης με αφορμή μια δηλητηρίαση που παθαίνει η Ξένια από χαλασμένο αυγό, φέρνει κότες και τις βάζει σε κοτέτσι στο μπαλκόνι… Μια κρυφή συνάντηση της Τούλας με τον Βασιλάκη, βγάζει στη φόρα την ζήλια του Ηλία. Η Τούλα όμως δεν το αφήνει να περάσει έτσι.

Να σημειωθεί ότι και τα δύο προαναφερθέντα προγράμματα θα συνεχίσουν να προβάλλονται την επόμενη σεζόν. Αν και δεν έχει αποφασισθεί πότε θα δούμε νέο κύκλο «Just the 2 of us», το μόνο βέβαιο είναι ότι το μουσικό σόου θα παραμείνει στον προγραμματισμό τη σεζόν 2024-2025. Το ίδιο, βέβαια, και η «Μουρμούρα» με αρκετές αλλαγές στο καστ που θα φέρουν ανανέωση.