My Man Can: Ο Φάνης Λαμπρόπουλος κλείδωσε στην παρουσίαση

Ο γεμάτος χιούμορ παρουσιαστής, αναλαμβάνει το σόου του ΣΚΑΪ

Το «My Man Can» έρχεται στη συχνότητα του ΣΚΑΪ το επόμενο διάστημα, με

έναν παρουσιαστή που θα δώσει το προσωπικό του στίγμα. Ο Φάνης

Λαμπρόπουλος αναλαμβάνει τη σκυτάλη, με το κανάλι του Φαλήρου να

ανακοινώνει τη συνεργασία τους.

«Ένας ευφυής οικοδεσπότης με χιούμορ και ανεξάντλητη θετική ενέργεια είναι

ό,τι χρειαζόμαστε για να περάσουμε καλά! Ο Φάνης Λαμπρόπουλος είναι ο

παρουσιαστής του MY MAN CAN! που θα ξεκινήσει να προβάλλεται σύντομα,

στον ΣΚΑΪ! Ο δημοφιλής κωμικός ηθοποιός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός

παραγωγός, επιστρέφει στην τηλεόραση και αναλαμβάνει την παρουσίαση του

διασκεδαστικού game show MY MAN CAN!. Στο... μικροσκόπιό του, ζευγάρια

που πιστεύουν ότι γνωρίζουν τα πάντα ο ένας για τον άλλον. Θα κάνει ό,τι μπορεί

για να αποκαλύψει το αδύνατο σημείο τους! Ο Φάνης Λαμπρόπουλος θα

δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα #not για τα ζευγάρια και ετοιμάζεται να

μας χαρίσει μοναδικές στιγμές», αναφέρεται.

Το τηλεπαιχνίδι που αγαπά τα ζευγάρια και λατρεύουν οι τηλεθεατές σε

περισσότερες από 30 χώρες, επιστρέφει, σύντομα, στον ΣΚΑΪ. Πρόκειται για ένα

ψυχαγωγικό πρόγραμμα για όλη την οικογένεια που βάζει στο μικροσκόπιο

ζευγάρια που πιστεύουν ότι γνωρίζουν τα πάντα ο ένας για τον άλλον και

καλούνται να το αποδείξουν, περνώντας μέσα από τις πιο ευφάνταστες πίστες. Σε

κάθε επεισόδιο, τα ζευγάρια υποβάλλονται σε απολαυστικές δοκιμασίες που

απαιτούν θάρρος, αντοχές και αποκαλύπτουν πόσο καλά γνωρίζονται –ή όχι. Οι

γυναίκες στοιχηματίζουν πάνω στις ικανότητες των αντρών ενώ οι άντρες

επιστρατεύουν τόλμη και ευφυΐα, στις πιο... «δεν-το-έχω-με-τίποτα» δοκιμασίες,

αλλά και ερωτήσεις γνώσεων. Ποια γυναίκα ξέρει τον σύντροφό της καλύτερα;

Έχει ποντάρει σωστά; Ποιος άντρας μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα κάτω από

πίεση; Και τι θα αποκαλυφθεί μπροστά στα μάτια μας για τις σχέσεις μεταξύ τους;