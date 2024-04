Survivor spoiler: Αυτή η ομάδα κερδίζει την πρώτη ασυλία

Όλα ανατράπηκαν στο Survivor με την αποχώρηση του Τζέιμς Καφετζή την Πέμπτη 18 Απριλίου

Μετά την αποχώρηση του Τζέιμς Καφετζή από το Survivor την Πέμπτη 18 Απριλίου. Ο παίκτης των μπλε έφερνε σημαντικές νίκες για την ομάδα του.

Από τους κόκκινους ετοιμάζεται να αποχωρήσει οικειοθελώς ο Αλέξης Παππάς. Η ανακοίνωσή του θα πραγματοποιηθεί στο επεισόδιο της Κυριακής 21 Απριλίου.

Ποια ομάδα θα κερδίσει την πρώτη ασυλία της εβδομάδας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι μαχητές θα αντιμετωπίσουν μεγάλο πρόβλημα αφού έχασαν έναν πολύτιμο συμπαίκτη τους και θα χάσουν. Το Survivor προβάλλεται Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και εδώ και λίγο καιρό παίζει και τις Πέμπτες, αφού άλλαξε ο τρόπος ψηφοφορίας.

Το κανάλι του ΣΚΑΙ ετοίμασε μία έκπληξη, ωστόσο, για τους φανατικούς τηλεθεατές καθώς αποφασίστηκε να προβληθεί ένα ακόμη επεισόδιο το βράδυ του Σαββάτου 20 Απριλίου, απέναντι στο Just The 2 of Us. Οι παίκτες, όμως, δεν θα χρειαστεί να μπουν στον στίβο μάχης για να διεκδικήσουν μία ακόμη ασυλία.

Τα πράγματα θα είναι πολύ πιο χαλαρά, διότι όλοι θα βρεθούν στη γειτονική πίστα των παιχνιδιών της Καραϊβικής. Πέρα από τα συνηθισμένα, έχουν προστεθεί νέα παιχνίδια, τα οποία θα χαρίσουν πολλές στιγμές γέλιου και στους μαχητές και τους διάσημους, αλλά και στο τηλεοπτικό κοινό.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για κάτι περαιτέρω, αλλά αν αυτό αλλάξει, εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώσουμε. Ίσως αυτό έχει να κάνει με τις πολλαπλές οικειοθελείς αποχωρήσεις που θα προβληθούν στο ριάλιτι επιβίωσης.