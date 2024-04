Eurovision 2024: Η ανακοίνωση για την Έλενα Παπαρίζου

Η Έλενα Παπαρίζου επιστρέφει με έναν ειδικό ρόλο στη φετινή διοργάνωση

Έφερε την πρωτιά στην Ελλάδα, πριν από περίπου μία δεκαετία, και έκανε την Ευρώπη να υποκλίνεται στο ταλέντο της. Η Έλενα Παπαρίζου θα επιστρέψει στη φετινή Eurovision, ανακοινώνοντας το 12άρι της Ελλάδας.

«Tο 12άρι της Ελλάδας, στον Μεγάλο Τελικό της 68ης Eurovision, θα ανακοινώσει φέτος η Number one Έλενα Παπαρίζου. Η διεθνούς φήμης ερμηνεύτρια, η μοναδική που κατέκτησε την πρώτη θέση για την Ελλάδα στη Eurovision του 2005, στο Κίεβο της Ουκρανίας, με το τραγούδι My number one, τη βραδιά του Τελικού, το Σάββατο 11 Μαΐου 2024, θα ανακοινώσει τους 12 βαθμούς της ελληνικής Κριτικής Επιτροπής, σε μια χρονιά που σηματοδοτεί την επέτειο των 50 χρόνων από την πρώτη συμμετοχή της χώρας μας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Η Ελλάδα, με τη Μαρίνα Σάττι και το τραγούδι «ZARI», συμμετέχει στην 68η Eurovision που διεξάγεται στο Μάλμε της Σουηδίας από τις 7 έως τις 11 Μαΐου 2024. Η υψηλότερη βαθμολογία της Ελλάδας θα «ταξιδέψει» με τη φωνή της Έλενας Παπαρίζου, σε απευθείας σύνδεση από την Αθήνα και το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στη Σουηδία και σε όλο τον κόσμο», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΡΤ1.

Την ίδια στιγμή, οι Eurofans συνεχίζουν να ασχολούνται με τα φαβορί. Το μεγαλύτερο είναι η Ελβετία που θα εκπροσωπηθεί από τον Nemo με το τραγούδι «The Code». Ο καλλιτέχνης και το κομμάτι επιλέχθηκαν από περισσότερα από 400, με τον 25χρονο ράπερ και μουσικό να θεωρείται εξαιρετικά γνωστός στη χώρα του.

«Είναι απίστευτη τιμή να μπορώ να εκπροσωπήσω την Ελβετία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Αυτή η πλατφόρμα προσφέρει μία τεράστια ευκαιρία να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και γενεών», έχει δηλώσει για τη συμμετοχή του. Ένας ακόμη δυνατός αντίπαλος, που φιγουράρει ψηλά στη λίστα με τους επίδοξους νικητές, είναι η Κροατία. Το τραγούδι «Rim Tim Tagi Dim», που ερμηνεύει ο Baby Lasagna, σχολιάστηκε έντονα καθώς πολλοί θεώρησαν ότι είναι αντιγραφή από το κομμάτι με τίτλο «Espectro» του DJ Adrian De La Vega, το οποίο έχει κυκλοφορήσει στο Spotify από το 2020.

Ο Κροάτης θα ανέβει στο stage με ένα πολιτικό τραγούδι, στρέφοντας την προσοχή στις κοινωνικές και πνευματικές προκλήσεις και στην αγωνία που βιώνει κάθε άνθρωπος που εγκαταλείπει τον τόπο του σε αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών.