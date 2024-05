Σταυρούλα Χρυσαειδή: Η πρώτη ανάρτηση μετά την αποχώρηση από το Survivor

Η Σταυρούλα Χρυσαειδή αποχώρησε από το Survivor χθες και σήμερα έκανε την πρώτη της ανάρτηση!

Στον δρόμο της επιστροφής βρίσκεται η Σταυρούλα Χρυσαειδή η οποία αποχώρησε από το Survivor λόγω του σοβαρού τραυματισμού που είχε στα πόδια και δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Αύριο η παίκτρια θα προσγειώνεται στην Αθήνα και λίγο πριν φτάσει θέλησε να κάνει την πρώτη της ανάρτηση και να πει λίγα λόγια για τη φετινή της εμπειρία.

«Εν τέλη λένε ποτέ μη λες ποτέ! #3rd φορά για μένα ✌? και σίγουρα αξέχαστη! Ξέρετε δεν ήταν εύκολο να ξανά μπω… πολλές αμφιβολίες αλλά εν τέλη αποδείχτηκε ότι ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα. Φέτος το concept ήταν να το χαρώ στο έπακρο! Και χαίρομαι πολύ που το έκανα με αυτή τη παρέα τη #blueteam.

Αυτό που θα πω μόνο είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενη που το ξανά έζησα και αντίστοιχα πολύ χαρούμενη που γυρίζω πίσω! #seeyousoon.

PS. Να ζείτε την κάθε στιγμή σας και να ρισκάρετε! Μόνο έτσι νικιέται η ζωή. Thank you @acunilicali @acunmedya and @survivorgreece for everything », έγραψε στην ανάρτησή της η Σταυρούλα.