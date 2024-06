TV: Οι μεγάλοι κερδισμένοι της τηλεοπτικής χρονιάς

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

02/06/2024 08:02

Το καλοκαίρι κάνει επίσημα την εμφάνισή του και η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν ξεκινά. Οι παρουσιαστές πρώτης γραμμής ανυπομονούν για το απαιτούμενο break, προκειμένου να γεμίσουν μπαταρίες, αλλά και για τα συνολικά ποσοστά που θα αποτυπώσουν το πώς έκλεισε για εκείνους η χρονιά.

Σε μία άκρως ανταγωνιστική και ταραχώδη χρονιά, με πολλά beef-κόντρες-ανακατατάξεις, φαίνεται ότι νικητές θα βγουν αυτοί που έδειξαν συνέπεια και δεν ξέχασαν ότι η τηλεόραση απευθύνεται στους τηλεθεατές και όχι στους εαυτούς τους.

Στην πρωινή ζώνη, οι μεγάλοι νικητές στο δυναμικό κοινό είναι η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου. Με συνέπεια, όρεξη και επαγγελματισμό, πίστεψαν στο ότι μπορούν να τα καταφέρουν, αφέθηκαν στα χέρια του μαέστρου-αρχισυντάκτη Χρήστου Αϊβαλιώτη και έδεσαν με τους υπόλοιπους της ομάδας: Μαίρη Αργυριάδου, Κωνσταντίνο Ντάφλο, Λιλή Πυράκη. Το αποτέλεσμα; Μία γρήγορη και πλούσια σε θέματα εκπομπή, με ποσοστά που συνεχώς ανεβαίνουν και τους φέρνουν αρκετές ημέρες στην κορυφή. Η συνέχεια φαντάζει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, καθώς κρατούν στα χέρια τους το συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς.

Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου

Ο Γιώργος Λιάγκας, όμως, είναι η σταθερή αξία στα πρωινά μας και -ίσως- μια κατηγορία μόνος του στον κυκεώνα της μικρής οθόνης. «Έντονος» και τολμηρός, με απόψεις που είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς έχει το θάρρος να τις εκφράζει σε έναν μικρόκοσμο που «βουλιάζει» σε τυπικές σχέσεις, ο Γιώργος πίστεψε, επένδυσε και έχει κάθε λόγο να υπερηφανεύεται για την πιο ολοκληρωμένη infotainment εκπομπή της TV. Τα νούμερα μιλούν, καθώς δεν αποχωρίστηκε ούτε ένα μήνα την κορυφή στο σύνολο.

Γιώργος Λιάγκας

Και αφού μιλάμε για σταθερές αξίες στην πρωινή ζώνη και την ψυχαγωγία, η Σταματίνα Τσιμτσιλή για ακόμη μία σεζόν με το «Happy Day» έδειξε αντανακλαστικά και κατάφερε να σταθεί με το κεφάλι ψηλά. Με το σλόγκαν ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, η ίδια εξελίσσεται, γίνεται καλύτερη, ωριμάζει επαγγελματικά και πλέον μπορεί επάξια να συγκαταλέγεται στη μικρή λίστα με τις επιτυχημένες παρουσίες της τηλεόρασης εδώ και δέκα χρόνια. Σε αυτό το σημείο να μην ξεχνάμε και τους «αφανείς» ήρωες, εκείνους που δουλεύουν για να φτιάξουν το τελικό αποτέλεσμα, με τη Μαίρη Παλιαλέξη να είναι η γυναίκα που κρύβεται πίσω από την τηλεοπτική επιτυχία του «Happy Day»!

Σταματίνα Τσιμτσιλή

Η Δανάη Μπάρκα, τελικά, είναι από τις κερδισμένες; Το όνομά της μπορεί να πρωταγωνίστησε, για πρώτη φορά, σε κουτσομπολιά, όμως μην ξεχνάμε ότι η δουλειά είναι δουλειά! Η παρουσιάστρια, που δεν αποχωρίζεται αυτή τη φρέσκια οπτική και μοντέρνα διάθεση που έχει για την πρωινή ζώνη, (μεγάλο ατού της και ο Άρης Καβατζίκης) μπορεί να μην ξεχώρισε για την τηλεθέαση του «Πάμε Δανάη!», όμως καταφέρνει να κερδίζει μια θέση για την επόμενη χρονιά στο πρόγραμμα του MEGA στο οποίο θα δούμε σαρωτικές αλλαγές. Δεν το λες και λίγο!

Δανάη Μπάρκα

Στην απογευματινή ζώνη, ένα slot στο οποίο τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, ο απόλυτος πρωταγωνιστής είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Χαμηλών τόνων, χωρίς να απασχολεί και κοιτώντας αποκλειστικά και μόνο τη δουλειά του, καταφέρνει να εκτοξεύει τον «Τροχό της τύχης» φέρνοντας στο STAR σταθερά πρωτιές και νούμερα που ξεπερνούν το 20%. Τι κι αν μετρά 10 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας, ένα από τα πολύ καλά παιδιά της TV έχει βρει τον τρόπο να γυρίζει τον τροχό της τηλεθέασης… και να κερδίζει!

Πέτρος Πολυχρονίδης

Ο Θάνος Κιούσης ήρθε με φόρα στην απογευματινή ζώνη του ANT1 και με το τηλεπαιχνίδι «5Χ5» κατάφερε να φέρει την άνοιξη στους πίνακες της Nielsen. Με το ταλέντο του και το επικοινωνιακό του χάρισμα, μπόρεσε να διώξει από πάνω του τη σύγκριση με τον Μάρκο Σεφερλή -που παρουσίαζε το φορμάτ- και είναι πλέον ένα από τα hot πρόσωπα της τηλεοπτικής αρένας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το ότι πολιορκήθηκε στενά ακόμη και από τον ALPHA για την παρουσίαση του «Deal».

Θάνος Κιούσης

Παραμένοντας στην απογευματινή ζώνη και η Μαρία Μπεκατώρου θεωρείται κερδισμένη. Το «Chase», καθημερινά στο MEGA, κρατά ένα σταθερό μερίδιο του κόσμου ενώ είναι από τα πρότζεκτ που θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν με θετικό πρόσημο. H παρουσιάστρια θα ήθελε, επίσης, να κάνει και κάτι βραδινό, με τις σχέσεις με τα στελέχη του μεγάλου καναλιού να είναι εξαιρετικές.

Μαρία Μπεκατώρου

Στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, που το κοινό συνήθως γυρίζει την πλάτη καθώς είναι οι ημέρες για την οικογένεια και τους φίλους, μία νέα άφιξη έκανε τη διαφορά. Ο Κώστας Τσουρός, δημοσιογράφος με το μικρόβιο του ρεπορτάζ ριζωμένο μέσα του, επένδυσε πολύ στο «Ακόμα δεν είδες τίποτα!» και στο φινάλε της χρονιάς δικαιώνεται. Με μία ισχυρή αντίπαλο απέναντί του, τη Ναταλία Γερμανού στον ALPHA, μπορεί και την «κοντράρει» στο κομμάτι της τηλεθέασης διασφαλίζοντας το «πράσινο φως» για του χρόνου.

Κώστας Τσουρός

Οι πρωταγωνιστές της βραδινής ζώνης

Η βραδινή ζώνη, τη φετινή χρονιά, αποδείχτηκε σε εξίσωση για δυνατούς λύτες. Τι κι αν τα κανάλια επένδυσαν πολλά εκατομμύρια και έριξαν στην αρένα δυνατά χαρτιά, τηλεαστέρες και πολλές σειρές, λίγοι τα κατάφεραν. Ένα, λοιπόν, από τα νικητήρια προγράμματα είναι το «MasterChef». Σωτήρης Κοντιζάς, Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Πάνος Ιωαννίδης, απέδειξαν γιατί θεωρούνται dream team απογειώνοντας το ριάλιτι μαγειρικής για μία ακόμη φορά. Βέβαια, αυτή η σεζόν του διαγωνισμού ξεχωρίζει και για το επίπεδο των παικτών αλλά και για τις μαγειρικές δοκιμασίες, στις οποίες γίνεται περισσότερο focus βάζοντας στην άκρη τα στοιχεία του ριάλιτι.

Οι MasterChef Σωτήρης Κοντιζάς, Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Πάνος Ιωαννίδης

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κρατά στα χέρια του ήδη ένα νέο συμβόλαιο, το οποίο περιλαμβάνει όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις εκπομπές! Και αυτό τυχαίο δεν είναι… Ο παρουσιαστής τόσο με το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» όσο και με το «The 2night show» μπόρεσε να δείξει ότι η πορεία του και η σχέση του με τον κόσμο… τον οδηγούν στην κορυφή. Έτσι, παραμένει στην οικογένεια του ΑΝΤ1 και ετοιμάζει και μία ταξιδιωτική εκπομπή που του «πάει γάντι».

Γρηγόρης Αρναούτογλου

Last but not least… η μυθοπλασία. Παρά τον μακρύ κατάλογο των σειρών που είδαμε φέτος, λίγες τα κατάφεραν. Η «Γη της Ελιάς», το «Famagusta» και οι «Ψυχοκόρες», είναι οι πρωταγωνίστριες. Η πρώτη σαρώνει παρά το γεγονός ότι διανύει τον τρίτο της κύκλο, ενώ η συγκινητική παραγωγή -που αναφέρεται στην ιστορία της Κύπρου- καταφέρνει να ξεχωρίζει και με περιεχόμενο και με τηλεθέαση. Ο Αντρέας Γεωργίου με τη Βάνα Δημητρίου και τον Κούλλη Νικολάου είναι μετρ του είδους και η επιτυχία τούς ανήκει. Όσον αφορά στις «Ψυχοκόρες»; Μία σειρά-κόσμημα ακουμπά με μαεστρία έναν «θεσμό» άγνωστο σε πολλούς και καθηλώνει με ερμηνείες και σκηνές.

