Τα κανάλια «κλειδώνουν» την prime time για τη νέα σεζόν – Πρόσωπα, σειρές και εκπλήξεις

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

14/04/2024 09:19

Ο βασικός πυλώνας στον προγραμματισμό του κάθε σταθμού είναι η βραδινή ζώνη. Παράλληλα, όμως και ο μεγάλος μπελάς αφού το «μπατζετάρισμα» δεν αποτέλεσε ποτέ εύκολη πίστα! Φέτος, λοιπόν, τα στελέχη αποφάσισαν να ξεκινήσουν από νωρίς να σχεδιάζουν την prime time για τη σεζόν 2024-2025 ώστε να «κλειδώσουν» δυνατά πρόσωπα και προγράμματα που θα μπορούσαν να κερδίσουν το κοινό.

Ο ALPHA, όπως αποδεικνύεται, είναι έτοιμος για μία μάχη γεμάτη μυθοπλασία. Με τις σειρές «Ο παράδεισος των κυριών», «Σασμός» και «Προξενιό της Ιουλίας να τελειώνουν, ήδη έχουν βρεθεί τα σίριαλ που θα πέσουν στην αρένα.

H Μαρία Κίτσου θα είναι η πρωταγωνίστρια της νέας σειράς του Alpha, «Να με λες μαμά»

Ένα εξ αυτών θα φέρει τον τίτλο «Να με λες μαμά», βασισμένη στο ξένο πρότζεκτ «Mother». Αποτελούμενη από οκτώ επεισόδια, η ιστορία αφορά στην παιδική κακοποίηση και στο ρόλο που θα παίξει μία δασκάλα στη ζωή ενός κοριτσιού. Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει και στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τις Μαρία Κίτσου, Ιβάν Σβιτάιλο, Φιλαρέτη Κομνηνού, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Δανάη Επιθυμιάδη και Ελένη Κοκκίδου. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Αντώνης Αγγελόπουλος και το μόνο βέβαιο είναι ότι θα απασχολήσει.



Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, Ρέππας-Παπαθανασίου έχουν δώσει τα χέρια με τον σταθμό για την κωμωδία «Η κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα». Με πρωταγωνιστές τους Χρύσα Ρώπα, Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, Μαριέλλα Σαββίδου, Άννα Κουρή, Νίκη Λάμη, Μάνος Ιωάννου, Τάσο Χαλκιά, Μαρία Λεκάκη, Πάνο Σταθακόπουλο, Σοφία Βογιατζάκη, το γέλιο είναι δεδομένο. «Είναι μια παρωδία για όλα τα σίριαλ που έχουμε αγαπήσει από χρόνια και πρόσφατα. Δεν θέλουμε να σατιρίσουμε κάποιον αλλά να προσεγγίσουμε αυτό που έχει γράψει βαθιά στο λαϊκό μας ασυνείδητο. Όλα αυτά τα μελοδραματικά μοτίβα», είπαν οι δημιουργοί Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου.

Ανάμεσα στις νέες παραγωγές θα δούμε την αστυνομική σειρά «Διάφανη αγάπη», που βασίζεται στην αντίστοιχη ιταλική, με τίτλο «La Porta Rossa». Ο Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης θα είναι ο βασικός πρωταγωνιστής, ενώ το σενάριο αφορά και σε μεταφυσικά στοιχεία. Η λίστα συμπληρώνεται με δύο καινούργιες σειρές. Ο «Τιμωρός» είναι μία σειρά μυστηρίου, η οποία βασίζεται στην αμερικανική παραγωγή της Marvel, Punisher, και αφορά στην ιστορία ενός πεζοναύτη (Δημήτρης Λάλος) που βρίσκει νεκρή την οικογένειά του και αποφασίζει να ζητήσει εκδίκηση με κάθε τρόπο.

O «Γιατρός» Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης επιστρέφει για δεύτερη σεζόν

Στα συρτάρια βρίσκονται, ακόμη, δύο μυθιστορήματα του Σπύρου Πετρουλάκη. «Εξομολόγηση» και «Παναγία της φωτιάς» απασχολούν τα στελέχη για τηλεοπτική μεταφορά. Στον ALPHA θα δούμε και τον δεύτερο κύκλο του «Γιατρού», με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Η σειρά, φέτος, κέρδισε τις εντυπώσεις και έκανε το κοινό να καθηλωθεί με τις αυτοτελείς ιστορίες γεμάτες ιατρικό σασπένς… και όχι μόνο. Από τις υπάρχουσες παραγωγές θα συνεχιστεί και η κωμωδία «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», που γράφει τη δική της ιστορία στη λίστα με τις μακροβιότερες παραγωγές.

Βραδινή ζώνη χωρίς σόου και τηλεπαιχνίδια… δεν γίνεται! Το «Secret Song» με τη Ναταλία Γερμανού έχει ξεκινήσει γυρίσματα καθώς θα επιστρέψει με νέα επεισόδια, ενώ συνεχίζει να αναζητείται πρόσωπο για το «Deal» που αλλάζει ζώνη και θα βγαίνει στον αέρα στις 20.00. Βέβαιο θεωρείται ότι θα δούμε ξανά «Just the 2 of us», παραμένοντας άγνωστο αν θα είναι στο πρώτο ή το δεύτερο μισό της χρονιάς.

MEGA-λες σειρές & σταθερές αξίες

Ομάδα που κερδίζει… δεν αλλάζει! Και αυτό στο MEGA το γνωρίζουν καλά. Έτσι, την επόμενη χρονιά, συνεχίζουν τη συνεργασία με την dream team των σειρών. Τα στελέχη έχουν δώσει ήδη τα χέρια με τον Αντρέα Γεωργίου και τη Βάνα Δημητρίου, τόσο για τη «Γη της Ελιάς» όσο και για το «Famagusta». Η πρώτη έχει πάρει το πράσινο φως για τέταρτο κύκλο, έχοντας αποδειχτεί «χρυσορυχείο» στους πίνακες τηλεθέασης για το μεγάλο κανάλι. Με αρκετές αποχωρήσεις και σεναριακές ανατροπές, η σειρά θα εμπλουτιστεί με νέους ηθοποιούς που θα φέρουν τα πάνω κάτω. Από Σεπτέμβριο θα παιχτεί και ο τρίτος κύκλος 8 επεισοδίων του «Famagusta», ενώ η ομάδα προετοιμάζει ένα ακόμη έργο με τίτλο «Ταμπού». Πρόκειται για μία αστυνομική σειρά, μυστηρίου, που έχει όμως και την ερωτική βάση, με τα γυρίσματα να έχουν ξεκινήσει στα Γιάννενα.

Από Σεπτέμβριο θα δούμε και τα τελευταία επεισόδια του «Maestro»

Από Σεπτέμβριο θα δούμε και τα τελευταία επεισόδια του «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Η σειρά, που ταξίδεψε στο Netflix, θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Μαΐου ενώ το τελευταίο μέρος θα βγει στον αέρα την επόμενη χρονιά καθηλώνοντας το κοινό.



Τη νέα χρονιά θα δούμε, όμως, και τον δεύτερο κύκλο της σειράς «Άγιος Παΐσιος». Στα νέα επεισόδια, τα οποία έχουν γυριστεί, θα περιγράφεται ακόμη πιο αναλυτικά το έργο και τη ζωή που έζησε ο Αγιος Παΐσιος. Στον πρώτο κύκλο παρακολουθήσαμε τον βίο του μέχρι και την απόφασή του να αφιερωθεί στον Θεό. Στον επόμενο θα δούμε τη συνέχεια της πορείας του.



Φυσικά, οι ιθύνοντες του MEGA δεν θα αρκεστούν μόνο στις προαναφερθείσες παραγωγές. Αναζητούν κάποια ακόμη σενάρια, ιδανικά με λίγα επεισόδια, που θα ξεχωρίζουν για το περιεχόμενο και τις ιστορίες τους.

Τα σχέδια του ΑΝΤ1

Η ζώνη των 20.00 έχει παραδοθεί στα χέρια του Αντώνη Κανάκη και του Γρηγόρη Αρναούτογλου και την επόμενη χρονιά. «Ράδιο Αρβύλα», τις καθημερινές, και «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», τα Σαββατοκύριακα, είναι σταθερή αξία.

H Έλλη Τρίγγου στη Μάγισσα

Η ζώνη 21.00-23.00 της επόμενης σεζόν θα έχει μυθοπλασία, με το prequel της «Μάγισσας» να έχει προβάδισμα. Την ίδια στιγμή, οι «αντενικοί» εξετάζουν νέα σενάρια και ιστορίες γραμμένες με μαεστρία. Ένα από αυτά αφορά στη μεταφορά του ισπανικού «Gran Hotel». Η ιστορία επικεντρώνεται σε έναν άντρα, που φτάνει στο ξενοδοχείο που εργάζεται η αδελφή του. Εκεί τον πληροφορούν ότι έχει απολυθεί. Έτσι, προσπαθεί να μάθει τι συμβαίνει λύνοντας το μυστήριο.

Στη φαρέτρα του ΑΝΤ1 θα μπει, όπως όλα δείχνουν, και ο τρίτος κύκλος του «Dragon’s Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη να δηλώνει πρόσφατα: «Το “Dragon’s Den” είναι στον ΑΝΤ1, από εδώ ξεκίνησε, θα παραμείνει εδώ και θα πάμε σίγουρα και για season 3 με εμένα παρουσιαστή. Σε επίπεδο παραγωγής το πιο πιθανό είναι να κάνω κάτι σε άλλο κανάλι. Η ταξιδιωτική εκπομπή έχει περάσει από το μυαλό μου, είναι μια σκέψη που την έχω εδώ και καιρό, μου αρέσει πάρα πολύ».

Το STAR πιστό στα ριάλιτι

Με «Φάρμα», όπως όλα δείχνουν, θα χτυπήσει τον ανταγωνισμό το STAR το πρώτο μισό της επόμενης χρονιάς Το παιχνίδι επιβίωσης, που στάθηκε με το κεφάλι ψηλά στον ανταγωνισμό και μάς σύστησε σε έναν διαφορετικό ρόλο τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, θα κάνει come back. Οι εγκαταστάσεις, άλλωστε, είναι ήδη έτοιμες και οι ιθύνοντες σκέφτονται να δώσουν μία ακόμη ευκαιρία στο εν λόγω φορμάτ.

O Λεωνίδας Κουτσόπουλος στη Φάρμα

Την ίδια στιγμή, υπάρχει έτοιμη η σειρά «Μαύροι Πίνακες» που -όπως όλα δείχνουν- θα προβληθεί τη νέα χρονιά. Ένα θρίλερ με ανατροπές θα καθηλώσει, την ίδια στιγμή που τα στελέχη ετοιμάζουν μία ακόμη παραγωγή μυθοπλασίας. Οι άνθρωποι του σταθμού έχουν αποδείξει ότι μπορεί να είναι πιστοί στα ριάλιτι, όμως μικρές δόσεις μυθοπλασίας πάντα τούς αποφέρουν καρπούς. Σίγουρο, τέλος, θεωρείται ότι το «MasterChef» θα πάρει θέση στον προγραμματισμό στις αρχές του 2025.

ΣΚΑΪ και OPEN σε σκέψεις και συζητήσεις

Η βραδινή ζώνη του ΣΚΑΪ θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον από τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, ο Ατζούν Ιλιτζαλί θα αναλάβει ξανά δράση με το «Voice» να βρίσκεται ψηλά στη λίστα με τα προγράμματα που επιθυμούν να επαναφέρουν. Αν και το στοίχημα της μυθοπλασίας δεν πέτυχε με τους «Πανθέους», ο Τούρκος παραγωγός εξετάζει διάφορα σενάρια από τη γειτονική χώρα και αναμένονται οι αποφάσεις.

Θα επανέλθει το ριάλιτι τραγουδιού, The Voice;

Παράλληλα, οι άνθρωποι του ΣΚΑΪ σκέφτονται να ρίξουν στην αρένα το ριάλιτι «Exathlon». Πρόκειται για ένα αγωνιστικό ριάλιτι το οποίο έχει προβληθεί με επιτυχία σε πολλές χώρες, όπως στη Βραζιλία, στη Ρουμανία, στο Μεξικό και έχει σαρώσει σε τηλεθέαση.



Όσον αφορά στην τύχη του «Survivor»; Μπορεί να μην σημειώνει τις τελευταίες χρονιές τα επιθυμητά νούμερα, όμως είναι σίγουρα μία σταθερή αξία στον προγραμματισμό του Φαλήρου.



Στο μέτωπο του OPEN, ακόμη δεν έχουν ληφθεί οι αποφάσεις αφού ο Νίκος Κοκλώνης με την ομάδα του προσπαθούν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις του καναλιού με νέα ριάλιτι που θα βγουν στον αέρα το επόμενο διάστημα.

Οι σειρές της ΕΡΤ1

Το βλέμμα των στελεχών της ΕΡΤ1 δεν βρίσκεται μόνο στην Eurovision αλλά και στην επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Έτσι, έχουν αρχίσει ήδη να εξετάζουν πρότζεκτ και κυρίως να «κλειδώνουν» τις νέες τους σειρές.



Μία από αυτές θα είναι η «Μαρία που έγινε Κάλλας». Σε παραγωγή Feelgood Entertainment και σε σκηνοθεσία Όλγας Μαλέα, η παραγωγή «θα αφορά στις άγνωστες πτυχές της ζωής της Μαρίας Κάλλας και θα είναι γεμάτη από μουσική και πολιτισμό, όπως δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Κατερίνα Κασκανιώτη γνωστοποιώντας μάλιστα ότι κάποια από τα μουσικά κομμάτια θα αποδοθούν από τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.

Μία ακόμη νέα παραγωγή μυθοπλασίας θα λέγεται «Δίχτυ» και θα φέρει την υπογραφή του μοναδικού Μανούσου Μανουσάκη. Ο Θοδωρής Αθερίδης, που βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωΐαν σε Είδον», αποκάλυψε: «Θα υποδυθώ έναν αστυνομικό σχεδόν ελαφρώς παροπλισμένο, με μεγάλη εμπειρία, ο οποίος είναι αλκοολικός. Θα έχει προηγούμενα με την αρχηγό του, την οποία θα υποδυθεί η Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους».

Ενώ τα νέα σίριαλ ετοιμάζονται πυρετωδώς, οι ιθύνοντες της ΕΡΤ1 έχουν δώσει το πράσινο φως σε δύο από τα ήδη αγαπημένα. Το ερωτικό δράμα εποχής «Ηλέκτρα», βασισμένο σε μια ιδέα της συγγραφέως Ελένης Καπλάνη, σε σκηνοθεσία της Βίκυ Μανώλη και σενάριο των Μαντώ Αρβανίτη και Θωμά Τσαμπάνη, θα συνεχίσει να κρατά παρέα.

Την επόμενη χρονιά θα συνεχιστεί και η «Έρημη χώρα», η συγκλονιστική σειρά της ΕΡΤ, όπου μετά την επιτυχημένη προβολή της στο ERTFLIX ξεκίνησε το ταξίδι της στη δημόσια τηλεόραση. Πρόκειται για μία δυνατή οικογενειακή ιστορία με στοιχεία γουέστερν, σε σενάριο-σκηνοθεσία Γιώργου Γκικαπέππα, με εξαιρετικούς ηθοποιούς (Δανάη Σκιάδη, Γιώργος Καραμίχος).



