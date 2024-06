Η Μπίλι Άιλις «έχασε όλες τις φίλες της» όταν έγινε διάσημη

Τι ανέφερε η γνωστή τραγουδίστρια

Η Μπίλι Άιλις αποκάλυψε ότι «έχασε όλες τις φίλες της» όταν έγινε διάσημη έφηβη.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια - τραγουδοποιός, 22 ετών σήμερα κέρδισε αρχικά την προσοχή με το ντεμπούτο single της «Ocean Eyes» και στη συνέχεια έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο με το πρώτο της άλμπουμ, «When We All Fall Sleep, Where Do We Go» σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Συζητώντας με τη Λίλι Άλεν και τη Μικίτα Όλιβερ στο podcast τους «Miss Me» για την πορεία της προς την κατάκτηση της δόξας ανέφερε: «Έχασα όλες τις φίλες μου όταν έγινα διάσημη. Κυριολεκτικά όλες εκτός από μία. Την καλύτερή μου φίλη Ζόι με την οποία είμαι φίλη από δύο ετών».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ