Αγόρι 3 ετών θυμάται την δολοφονία του στην «προηγούμενη» του ζωή - Έδειξε που θάφτηκε

Ένα τρίχρονο αγόρι από το Golan Heights, κοντά στα σύνορα Συρίας-Ισραήλ, έκανε έναν εκπληκτικό ισχυρισμό.

Επέμενε ότι είχε δολοφονηθεί σε μια προηγούμενη ζωή. Έδωσε λεπτομέρειες για το έγκλημα, υπέδειξε τον τόπο ταφής του και προσδιόρισε ακόμη και πού ήταν κρυμμένο το φονικό όπλο.

Όταν οι ντόπιοι έσκαψαν, βρήκαν τόσο έναν σκελετό όσο και ένα τσεκούρι, ακριβώς όπως το είχε περιγράψει.

Ο Dr. Eli Lasch, ένας γιατρός γνωστός για το έργο του στη Γάζα, ήταν μάρτυρας του γεγονότος. Η αφήγησή του καταγράφηκε αργότερα από τον Γερμανό θεραπευτή και συγγραφέα Trutz Hardo στο βιβλίο «Children Who Have Lived Before: Reincarnation Today» (Παιδιά που έχουν ξαναζήσει: Η μετενσάρκωση σήμερα). Η ιστορία κέρδισε την προσοχή λόγω των ακριβών λεπτομερειών που παρείχε το αγόρι.

Μια ανατριχιαστική λεπτομέρεια ήταν το σημάδι στο κεφάλι του παιδιού - ένα μακρύ, κόκκινο σημάδι. Ο λαός των Δρούζων, μαζί με άλλους πολιτισμούς, πιστεύει ότι τα εκ γενετής σημάδια σχετίζονται με τραυματισμούς από προηγούμενες ζωές. Το ίδιο το αγόρι ισχυρίστηκε ότι το σημάδι αντιστοιχούσε στο θανάσιμο τραύμα που είχε υποστεί στην προηγούμενη ζωή του.

Καθώς μεγάλωνε, το παιδί αποκάλυπτε περισσότερα. Κατονόμασε το πρόσωπο που το σκότωσε. Αρχικά, ο άνδρας αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη. Αλλά αφού ανακαλύφθηκε το πτώμα και το όπλο, φέρεται να ομολόγησε κατ' ιδίαν.

Κάποιοι θεωρούν ότι πρόκειται για μια περίεργη σύμπτωση. Άλλοι πιστεύουν ότι πρόκειται για ισχυρή απόδειξη της μετενσάρκωσης. Ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις του καθενός, η ιστορία παραμένει ένα ενδιαφέρον μυστήριο.

Μετενσάρκωση σε διαφορετικές κουλτούρες

Η μετενσάρκωση αποτελεί κεντρική πεποίθηση σε πολλούς πολιτισμούς εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Ο Ινδουισμός και ο Βουδισμός διδάσκουν ότι οι ψυχές περνούν πολλαπλές ζωές και εξελίσσονται με βάση τις προηγούμενες πράξεις τους. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν επίσης σε μια μορφή μετενσάρκωσης, όπου οι ψυχές μπορούσαν να ξαναγεννηθούν υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Μεταξύ των φυλών των ιθαγενών της Αμερικής, η πίστη στη μετενσάρκωση ήταν κοινή. Οι Tlingit της Αλάσκας, για παράδειγμα, έδιναν στα νεογέννητα τα ονόματα πρόσφατα αποθανόντων συγγενών τους και συχνά παρατηρούσαν ομοιότητες στην προσωπικότητα του παιδιού με τον συνονόματό του.

Στους αφρικανικούς πολιτισμούς, η μετενσάρκωση είναι επίσης μια διαδεδομένη πίστη. Οι Yoruba της Νιγηρίας, για παράδειγμα, πιστεύουν στην έννοια του «Abiku», όπου ορισμένα παιδιά θεωρούνται μετενσαρκωμένα πνεύματα που επιστρέφουν επανειλημμένα στις ίδιες οικογένειες.

Το αναπάντητο μυστήριο

Η μετενσάρκωση θέτει υπό αμφισβήτηση την κατανόηση της μνήμης και της συνείδησης. Ιστορίες όπως αυτές του αγοριού από το Golan Heights εγείρουν βαθιά ερωτήματα σχετικά με το τι συμβαίνει μετά το θάνατο.

Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι οι περιπτώσεις αυτές υποδηλώνουν την πιθανότητα ότι η συνείδηση εξακολουθεί να υπάρχει πέρα από το σώμα.

Είναι οι αναμνήσεις της προηγούμενης ζωής πραγματικές ή είναι απλώς ο τρόπος του εγκεφάλου να κατασκευάζει ψευδείς αναμνήσεις; Κανείς δεν έχει οριστικές απαντήσεις.

Η σύγχρονη επιστήμη έχει αρχίσει να εξερευνά τις δυνατότητες μέσω της κβαντομηχανικής και των μελετών της συνείδησης. Ορισμένοι θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι η ενέργεια και η συνείδηση μπορεί να μην περιορίζονται σε μία μόνο ζωή. Η ιδέα ότι η συνείδηση υπάρχει ανεξάρτητα από τον εγκέφαλο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση σε τομείς όπως οι μελέτες που αφορούν τον παραλίγο θάνατο και η κβαντική φυσική.

Οι ψυχολόγοι που μελετούν περιπτώσεις μετενσάρκωσης υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν εύκολα να απορριφθούν ως συμπτώσεις. Πολλά παιδιά έχουν ανακαλέσει λεπτομέρειες που δεν θα μπορούσαν να έχουν μάθει με κάποιον άλλον τρόπο. Κάποια έχουν μιλήσει σε άγνωστες γλώσσες, έχουν περιγράψει άγνωστα ιστορικά γεγονότα και έχουν αναγνωρίσει ακόμη και συγγενείς του παρελθόντος που δεν είχαν συναντήσει ποτέ.

Καθώς η έρευνα για τη μετενσάρκωση συνεχίζεται, περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια, προσφέροντας νέες γνώσεις.

Οι εξελίξεις στη νευροεπιστήμη, την ψυχολογία και τη μεταφυσική μπορεί να δώσουν νέες εξηγήσεις. Μέχρι τότε, οι μαρτυρίες αυτές παραμένουν ένα συναρπαστικό θέμα, που κεντρίζει το ενδιαφέρον τόσο των πιστών όσο και των σκεπτικιστών. Αμφισβητούν όσα νομίζουμε ότι γνωρίζουμε για τη ζωή, τον θάνατο και τη δυνατότητα της αναγέννησης.

