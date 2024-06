Με χειροπέδες ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ έξω από το αστυνομικό τμήμα

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ εθεάθη με χειροπέδες ώρες, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και τροχαίες παραβάσεις, στα Χάμπτονς.

Ο 43χρονος φωτογραφήθηκε την ώρα που διασχίζει πεζός τη γέφυρα από το αρχηγείο της αστυνομίας του Σαγκ Χάρμπορ μέχρι το Δικαστήριο, φορώντας «βραχιολάκια»

Ο ποπ σταρ συνελήφθει τα ξημερώματα της Τρίτης μετά από πάρτι στο American Hotel, όταν παραβίασε στοπ. Απέτυχε τo τεστ νηφαλιότητας, ενώ αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι αρκετοί φίλοι έφτασαν στο σημείο και προσπάθησαν να πείσουν τους αστυνομικούς να τον αφήσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Εξαιτίας της άρνησής του να υποβληθεί σε αλκοτέστ, ο Τιμπερλέικ έχασε το δίπλωμά του στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, ενώ αφέρθηκε ελεύθερος χωρίς εγγύηση. Η δίκη του ορίστηκε για τις 26 Ιουλίου.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος συχνά αναφέρεται ως ο «Πρίγκιπας της ποπ» είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Τζέσικα Μπιλ, από το 2012.

Ο Timberlake ταξιδεύει αυτή τη στιγμή σε όλη την Αμερική με το πρώτο σκέλος της αμερικανικής περιοδείας του να ολοκληρώνεται στις 9 Ιουλίου στο Rupp Arena στο Λέξινγκτον του Κεντάκι.

Στα τέλη Ιουλίου ξεκινάει από την Κρακοβία της Πολωνίας το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του, που περιλαμβάνουν συναυλίες σε Γερμανία, Βέλγιο, Αγγλία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία και Γαλλία.

Η περιοδεία είναι για την υποστήριξη του έκτου σόλο άλμπουμ του Everything I Thought It Was, το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο.

Ήταν το πρώτο του σόλο άλμπουμ μετά από έξι χρόνια.