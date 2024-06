Η Έβανς Έβανς πέθανε σε ηλικία 91 ετών: Πρωταγωνίστησε στην Bonnie and Clyde του 1967

Η ηθοποιός Έβανς Έβανς πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

H σταρ που έπαιξε την ηρωίδα Velma Davis στην ταινία του 1967 Bonnie and Clyde μαζί με τους Warren Beatty και Faye Dunaway, πέθανε την Κυριακή, 16 Ιουνίου. σύμφωνα με νεκρολογία που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Η Έβανς ήταν παντρεμένη με τον σκηνοθέτη του The Manchurian Candidate, John Frankenheimer.

Η Έβανς εμφανίστηκε σε περισσότερα από 25 κινηματογραφικά και τηλεοπτικά έργα, συμπεριλαμβανομένου του επεισοδίου Twilight Zone του 1961 A Hundred Yards Over the Rim, του Alfred Hitchcock Presents επεισοδίου The Big Score και του Alfred Hitchcock Hour S1 E4 I Saw the Whole Thing ως Penny Sanford (1962) .