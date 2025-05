Eurovision 2025: Η ελληνική συμμετοχή που αποκλείστηκε το 1982 και το πρόστιμο στην χώρα μας

Λίγες ημέρες απομένουν για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2025, με το κοινό να αναμένει την πρόκριση της Klavdia με την «Asteromata», η οποία θα εμφανιστεί στον B' Ημιτελικό, την Πέμπτη 15 Μαΐου, στην 7η θέση.

Μέχρι στιγμής, τα στοιχήματα δείχνουν την Ελλάδα να «φλερτάρει» με τον αποκλεισμό από τον τελικό, καθώς από τις πρώτες μέρες που βρισκόταν στην δεκάδα, άρχισε σιγά σιγά να υποχωρεί σε θέσεις.

Αυτήν τη στιγμή μπαίνει οριακά στην 20άδα και παίζεται στο πολύ υψηλό στη νέα στοιχηματική Elabet, για να βγει νικήτρια στη Eurovision 2025.

Όταν ο Θέμης Αδαμαντίδης αποκλείστηκε το 1982 από την Eurovision - Το πρόστιμο στην Ελλάδα

Το 1982 η Ελλάδα επέλεξε να στείλει στον διαγωνισμό της Eurovision το τραγούδι «Σαρανταπέντε Κοπελιές» του Γιώργου Κατσαρού και Δημήτρη Ιατρόπουλου, με τον Θέμη Αδαμαντίδη στην ερμηνεία.

Το κομμάτι κατατέθηκε στην EBU και μετά από καταγγελίες κρίθηκε ως μη «πρωτότυπο», όπως επιβάλλει ο θεσμός, μιας και βασιζόταν στιχουργικά και μουσικά σε άλλα κομμάτια. Έτσι, θεωρήθηκε «διασκευή».

Επισήμως, η ελληνική πλευρά είχε ανακοινώσει τότε ότι το κομμάτι αποσύρθηκε λόγω «χαμηλού επιπέδου» του διαγωνισμού, επικαλούμενη την απόσυρση της Γαλλίας με την ίδια αιτιολογία.

Η απόφαση για μη συμμετοχή, ελήφθη δύο εβδομάδες πριν το «φιάσκο», από τη Μελίνα Μερκούρη.

Η απόσυρση αποδόθηκε στην προηγούμενη διοίκηση με το σκεπτικό ότι εκείνη δεν είχε ενημερώσει τη νέα ότι έπρεπε να είχαμε αποσυρθεί το αργότερο μέχρι τον Νοέμβριο της προηγούμενης χρονιάς.

Ο διαγωνισμός του 1982 μεταδόθηκε με καθυστέρηση επτά ημερών από την ΕΡΤ, σε μαγνητοσκόπηση.



Η EBU έγραφε στην ιστοσελίδα της για το μεγάλο αφιέρωμα στα 60 χρόνια του θεσμού: «Greece also withdrew from the contest, leaving 18 countries in the competition. Greece was supposed to enter the contest with the song Sarantapente Kopelies performed by Themis Adamantidis but the Greek minister of culture Melina Mercouri decided to withdraw the song just two weeks before the contest as it did not meet her quality standards».

Τελικά, η Ελλάδα πλήρωσε πρόστιμο στη διοργανώτρια αρχή EBU 600. 000 δραχμές τότε (1.760 ευρώ σήμερα) παρότι δεν συμμετείχε, ενώ η εκτέλεση που «κόπηκε», κυκλοφόρησε στο άλμπουμ του Θέμη Αδαμαντίδη «Πονάμε όσοι αγαπάμε».

