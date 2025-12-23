Ηλεία: Χειροπέδες σε ημεδαπό για διακίνηση ναρκωτικών

Στην κατοχή του άνδρα βρέθηκε ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάνναβης, συνολικού βάρους 0,9 γραμμαρίων, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο

Ηλεία: Χειροπέδες σε ημεδαπό για διακίνηση ναρκωτικών
Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας (22/12) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, στην περιοχή της Κυλλήνης, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι άνδρες της υπηρεσίας εντόπισαν τον κατηγορούμενο να επιβαίνει ως οδηγός σε όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στον χώρο του λιμένα Κυλλήνης. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάνναβης, συνολικού βάρους 0,9 γραμμαρίων, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια στο όχημα του συλληφθέντα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στον χώρο αποσκευών μία αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε ένα κιλό κάνναβης, την οποία είχε αποκρύψει.

Από την προανάκριση, που διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα της Ζακύνθου, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος προμηθευόταν ποσότητες κάνναβης από τη Ζάκυνθο και τις μετέφερε στην Ηλεία, με σκοπό τη διάθεσή τους σε χρήστες στην περιοχή της Αμαλιάδας, έναντι χρηματικού αντιτίμου.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, στην Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

