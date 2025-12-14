Ηλεία: Τραγικός επίλογος με τη σορό που εντόπισε κυνηγός

Σε υπόθεση με δραματικές διαστάσεις εξελίσσεται ο εντοπισμός νεκρού άνδρα, από κυνηγό, σε δασική περιοχή στον Γρύλλο Κρεστένων, στην Ηλεία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ilialive.gr, η σορός που εντοπίστηκε από κυνηγό σήμερα το πρωί (Κυριακή 14/12) σε δασική περιοχή ανάμεσα στο Γρύλλο και την Κρέστενα, ανήκει στον 62χρονο Β.Γ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο 62χρονος είχε χαθεί από το απόγευμα του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου, όταν απομακρύνθηκε από το κτήμα του, ενώ βρισκόταν μαζί με συγγενικά του πρόσωπα.

Για τον εντοπισμό του είχε εκδοθεί Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Παρά την εκτεταμένη κινητοποίηση των Αρχών τις προηγούμενες ημέρες, με τη συμμετοχή της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και τη χρήση drone, οι έρευνες δεν είχαν αποδώσει καρπούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου τοπικού ιστοτόπου, η σορός βρέθηκε σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, εκτός μονοπατιών. Ο άνδρας που την εντόπισε περίπου στις 10 το πρωί, ενώ κινούνταν στο δάσος για κυνήγι, ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν διαπιστώνονται εμφανή ίχνη τραυματισμού και, μέχρι στιγμής, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, θα ακολουθήσει νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια θανάτου.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κρεστένων, οι αστυνομικοί του οποίου είχαν και τον κύριο όγκο των ερευνών τις προηγούμενες ημέρες.

Πηγή: ilialive.gr

Διαβάστε επίσης