Ηλεία: Κυνηγός βρήκε ανθρώπινη σορό - Εξετάζεται αν πρόκειται για τον 63χρονο αγνοούμενο

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των Αρχών στην ευρύτερη περιοχή του Γρύλλου Ηλείας, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινης σορού από κυνηγό που βρισκόταν στην περιοχή για κυνήγι.

Ο κυνηγός αντιλήφθηκε τη σορό σε δύσβατο αγροτικό σημείο και ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο.

Η σορός βρέθηκε σε περιοχή όπου τις τελευταίες ημέρες είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες για τον 63χρονο άνδρα από τον Γρύλλο, του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 6 του μήνα.

Από την πρώτη στιγμή είχε σημάνει συναγερμός, με τους οικείους του να δηλώνουν την εξαφάνισή του και τις Αρχές να ξεκινούν εκτεταμένες αναζητήσεις.

Στο σημείο σπεύδουν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία και να διαπιστωθεί εάν η σορός ανήκει στον αγνοούμενο άνδρα.