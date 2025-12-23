Χρήστος Μενιδιάτης στο εορταστικό Game Time: Το ντουέτο με τον Νικολαΐδη κι ο Μέσι σε ρόλο Άη-Βασίλη

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ερμηνεύει τη νέα μεγάλη επιτυχία του και συμμετέχει σε Challenge για τα κάλαντα με τη Χριστίνα Βραχάλη και τη Λίλα Κουντουριώτη

Χρήστος Μενιδιάτης στο εορταστικό Game Time: Το ντουέτο με τον Νικολαΐδη κι ο Μέσι σε ρόλο Άη-Βασίλη
Χριστουγεννιάτικη μαγεία, ποδόσφαιρο και Ευχοστολίδια συναντιούνται στο εορταστικό επεισόδιο του ΟΠΑΠ Game Time με καλεσμένο τον Χρήστο Μενιδιάτη.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκαλύπτει ότι θα ήθελε να κάνει ντουέτο με τον Ντέμη Νικολαΐδη, επιλέγει τον Γιάννη Πλούταρχο για συμπαίκτη του στο γήπεδο και «ντύνει» τον Λιονέλ Μέσι Άγιο Βασίλη για να φέρει δώρα στα παιδιά του.

Μιλάει με πάθος για την ομάδα του, την ΑΕΚ, σχολιάζει τον πρώτο αγώνα της το 2026 με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης και μπαίνει στο δίλημμα των γιορτών: μελομακάρονα ή νίκη της ΑΕΚ στο 90΄!

Αποδέχεται το Challenge της Χριστίνας Βραχάλη και της Λίλας Κουντουριώτη και συναγωνίζεται μαζί τους στα κάλαντα με αφορμή τα Ευχοστολίδια, που εφέτος γίνονται διπλά, καθώς για κάθε παιδική ευχή που πραγματοποιείται, ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, κάνει ακόμη μία.

Το μουσικό φινάλε υπογράφει ο ίδιος, με το νέο του τραγούδι «Μέχρι εκεί μπορούσες», το οποίο αφιερώνει στο κοινό του Game Time, σφραγίζοντας ιδανικά το τελευταίο επεισόδιο του 2025.

