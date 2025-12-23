Είναι επίσημο: Ο μαγνητικός βόρειος πόλος της Γης έχει νέα θέση και κατευθύνεται προς άγνωστα εδάφη

Από τη δεκαετία του 1990, ο μαγνητικός πόλος επιτάχυνε θεαματικά, φτάνοντας να μετακινείται έως και 60 χιλιόμετρα τον χρόνο

Δημήτρης Δρίζος

Είναι επίσημο: Ο μαγνητικός βόρειος πόλος της Γης έχει νέα θέση και κατευθύνεται προς άγνωστα εδάφη
WHAT THE FACT
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για περισσότερα από 190 χρόνια, ο μαγνητικός Βόρειος Πόλος της Γης μετακινείται αδιάκοπα.

Από την υψηλή καναδική Αρκτική, όπου βρισκόταν ιστορικά, κατευθύνεται πλέον σταθερά προς τη Σιβηρία, έχοντας διανύσει περισσότερα από 2.200 χιλιόμετρα. Πρόκειται για μια αθόρυβη αλλά καθοριστική μετατόπιση, που επηρεάζει από τις διεθνείς αεροπορικές διαδρομές μέχρι τις πυξίδες των smartphones.

Τον Δεκέμβριο, επιστήμονες από το National Centers for Environmental Information (NOAA) και το British Geological Survey (BGS) έδωσαν στη δημοσιότητα τη νέα έκδοση του Παγκόσμιου Μαγνητικού Μοντέλου (World Magnetic Model – WMM), του βασικού εργαλείου παρακολούθησης του γήινου μαγνητικού πεδίου. Η επικαιροποίηση για το 2025 αποτυπώνει τη νέα επίσημη θέση του μαγνητικού πόλου και επιβεβαιώνει ότι, παρά τη μικρή επιβράδυνση, η μακροχρόνια πορεία του προς τη Ρωσία συνεχίζεται.

Τα δεδομένα αυτά είναι κρίσιμα. Στρατιωτικά συστήματα, υποβρύχια πλοήγηση, GPS, πολιτική αεροπορία και ψηφιακοί χάρτες βασίζονται στην ακρίβεια του μοντέλου. Χωρίς συχνές ενημερώσεις, ακόμη και μια απόκλιση λίγων μοιρών μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, ειδικά σε περιοχές υψηλής ακρίβειας όπως ο αρκτικός εναέριος χώρος ή οι υποθαλάσσιες διαδρομές.

Ο μαγνητικός Βορράς πλησιάζει τη Ρωσία

Ο μαγνητικός Βορράς δεν ταυτίζεται με τον γεωγραφικό. Δεν είναι ένα σταθερό σημείο, αλλά καθορίζεται από τη συνεχή κίνηση του λιωμένου σιδήρου στον εξωτερικό πυρήνα της Γης. Αυτή η κίνηση δημιουργεί ηλεκτρικά ρεύματα και, κατ’ επέκταση, το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη, το οποίο μεταβάλλεται διαρκώς.

Από τη δεκαετία του 1990, ο μαγνητικός πόλος επιτάχυνε θεαματικά, φτάνοντας να μετακινείται έως και 60 χιλιόμετρα τον χρόνο. Τα τελευταία χρόνια η ταχύτητα έχει μειωθεί περίπου στα 35 χιλιόμετρα ετησίως, ρυθμός που παραμένει υψηλός σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα.

Η νέα του θέση τον φέρνει πλέον πιο κοντά στη βόρεια Ρωσία απ’ ό,τι στον Καναδά, γεγονός με ιδιαίτερο γεωγραφικό και επιστημονικό συμβολισμό. Πρόκειται για μια περιοχή που, στη σύγχρονη ιστορία, δεν είχε φιλοξενήσει ποτέ τον μαγνητικό Βορρά.

Η μετατόπιση οφείλεται σε εσωτερικές γεωδυναμικές διεργασίες, όμως αυτό που προκαλεί το ενδιαφέρον των επιστημόνων είναι η αλλαγή στον ρυθμό της κίνησης. Σύμφωνα με το WMM2025, καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβράδυνση που έχει παρατηρηθεί ποτέ, κάτι που έχει στρέψει το βλέμμα της επιστημονικής κοινότητας ακόμη πιο έντονα στο εσωτερικό της Γης.

1766485809171-192347798-2.jpg

Η πλοήγηση εξαρτάται από τη μαγνητική ακρίβεια

Το μαγνητικό πεδίο είναι αόρατο, αλλά η σημασία του είναι απολύτως απτή στην καθημερινότητα. Κάθε εμπορική πτήση, πολεμικό ή εμπορικό πλοίο, δορυφόρος και σύστημα πλοήγησης κινητών τηλεφώνων βασίζεται σε αυτό. Το Παγκόσμιο Μαγνητικό Μοντέλο λειτουργεί ως η «ψηφιακή πυξίδα» για αμυντικούς οργανισμούς, αρχές πολιτικής αεροπορίας και εφαρμογές GPS.

Παράλληλα, το NOAA και το BGS παρουσίασαν και την υψηλής ανάλυσης έκδοση WMMHR2025, η οποία βελτιώνει θεαματικά τη χωρική ακρίβεια. Η ανάλυση αυξάνεται από τα 3.300 χιλιόμετρα στα μόλις 300 χιλιόμετρα στον ισημερινό, επιτρέποντας πολύ πιο λεπτομερή γεωμαγνητική πλοήγηση.

Καθώς ο μαγνητικός Βορράς συνεχίζει να μετακινείται, αλλάζει και η μαγνητική απόκλιση, δηλαδή η διαφορά μεταξύ μαγνητικού και αληθινού Βορρά. Αν δεν διορθώνεται, μπορεί να οδηγήσει σε λάθη προσανατολισμού. Γι’ αυτό αεροσκάφη και πλοία χρειάζονται συχνή επαναβαθμονόμηση, ιδιαίτερα κοντά στους πόλους, όπου οι μαγνητικές διαταραχές είναι εντονότερες.

Το νέο μοντέλο επικαιροποιεί επίσης τις λεγόμενες ζώνες μαγνητικής «συσκότισης», περιοχές κοντά στους πόλους όπου οι πυξίδες γίνονται αναξιόπιστες. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν πολικές αεροπορικές διαδρομές και επιστημονικές αποστολές στην Αρκτική που βασίζονται σε μαγνητικά όργανα.

Το WMM χρησιμοποιείται ενεργά από το ΝΑΤΟ, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, αλλά και από οργανισμούς όπως ο Διεθνής Υδρογραφικός Οργανισμός και κατασκευαστές smartphones που ενσωματώνουν τις μαγνητικές διορθώσεις στις εφαρμογές χαρτών.

1766485795589-103595376-1.jpg

Καμία αναστροφή, μόνο διαρκής μεταβολή

Το μαγνητικό πεδίο της Γης δεν μετακινείται απλώς, αλλά εξελίσσεται. Η ένταση και η κατεύθυνσή του αλλάζουν με τον χρόνο, λόγω διεργασιών στον πυρήνα, της ηλιακής δραστηριότητας και άλλων παραγόντων. Γι’ αυτό και το μοντέλο ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια, ή νωρίτερα αν οι μεταβολές επιταχυνθούν.

Παρά την ταχύτητα και την πορεία του μαγνητικού πόλου, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για επικείμενη αναστροφή των μαγνητικών πόλων, ένα φαινόμενο κατά το οποίο ο μαγνητικός Βορράς και Νότος αλλάζουν θέσεις. Τέτοιες αναστροφές έχουν συμβεί στο παρελθόν, σε κλίμακες εκατοντάδων χιλιάδων ετών, αλλά τα σημερινά δεδομένα δεν δείχνουν κάτι αντίστοιχο στον ορίζοντα.

Το WMM2025 θα παραμείνει σε ισχύ έως το τέλος του 2029, εφόσον δεν προκύψουν απρόβλεπτες μεγάλες αλλαγές. Οι επιστήμονες, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι ο μαγνητισμός της Γης παραμένει δύσκολος στην πρόβλεψη σε βάθος χρόνου. Οι δυνάμεις που τον διαμορφώνουν δρουν σχεδόν 3.000 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια, σε ένα περιβάλλον που παραμένει απρόσιτο στην άμεση παρατήρηση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

200 χρόνια Γιόχαν Στράους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Εκτροπές ακόμα και μέσα από χωματόδρομους - Ουρές χιλιομέτρων σε επαρχιακές οδούς - Βίντεο

13:56LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα δυο ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

13:54ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Samsung Ανακοινώνει τους Νικητές του Πρώτου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού “Solve for Tomorrow”

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξαν τα διόδια Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Ανεστίδης: «Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του - Προσπαθεί να μάθει τον λόγο από την τράπεζα», λέει ο δικηγόρος του

13:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» μοίρασαν δώρα και χαμόγελα - Επισκέφθηκαν το Ιατρικό Αθηνών

13:35ΚΟΣΜΟΣ

«Φάκελος Επστάϊν»: Το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα 11.000 ακόμη αρχεία

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ - Σοβαρά τραυματίας ο συντηρητής

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Αγρότες πέταξαν σανό, γάλα και κρεμμύδια έξω από γραφεία βουλευτών

13:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο Χρήστος Μενιδιάτης στο εορταστικό Game Time: Το ντουέτο με τον Ντέμη Νικολαΐδη και ο Μέσι σε ρόλο του Άη Βασίλη

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

13:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Χουγκάζ, απομένει η Τσεντεβίτα Ολίμπια

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Απαγχονισμένος άνδρας εντοπίστηκε στα Μάσαρη

13:09ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

20% payzy cashback σε προϊόντα τεχνολογίας στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας σε μια διαφορετική συζήτηση με φοιτητές: «Δεν το βλέπω να έχει τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης»

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης - 124 εκ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 1,17 εκ. δικαιούχους

12:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προ των ευθυνών τους έφερε ο Μητσοτάκης τους αγρότες των μπλόκων - Το μήνυμα για τις παρακαμπτηρίους

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Εισβολή μελών του Ρουβίκωνα στο δημαρχείο Ηλιούπολης - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

12:17LIFESTYLE

Χώρισαν Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης μετά από 23 χρόνια

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ - Σοβαρά τραυματίας ο συντηρητής

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα, απάντησε στα μηνύματά μας, γιατί δεν απαντάς;» - Τα μηνύματα που έστειλε ο επιχειρηματίας στον Γιώργο Μαζωνάκη

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξαν τα διόδια Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

13:56LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα δυο ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική ιστορία του «ανθρώπου καρφίτσα»: Από το τσίρκο στον κινηματογράφο και το τραγικό φινάλε

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

08:49ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Φόβος και τρόμος για τους παραβάτες αλλά και για τα... παράνομα ζευγαράκια

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ευρώπη στα δύο λόγω rex blocking - Το σενάριο για την Ελλάδα την Πρωτοχρονιά

12:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προ των ευθυνών τους έφερε ο Μητσοτάκης τους αγρότες των μπλόκων - Το μήνυμα για τις παρακαμπτηρίους

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός «επιβίωσης» στις εθνικές οδούς - Οι εναλλακτικές και τα εμπόδια και οι προοπτικές αν ταξιδέψετε (Χάρτης)

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Αστρονομική ανακάλυψη του αιώνα: Ανακαλύφθηκε ένα νέο φεγγάρι που περιστρέφεται γύρω από τη Γη

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα θύμα ερωτικής απάτης: Πώς ο «Μουράτ» από τον Λίβανο της «έφαγε» 60.000 ευρώ

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τα Χριστούγεννα

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Βινς Ζαμπέλα: Νεκρός ο δημιουργός του Call of Duty - Η στιγμή που η Ferrari του συγκρούεται και τυλίγεται στις φλόγες

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Εισβολή μελών του Ρουβίκωνα στο δημαρχείο Ηλιούπολης - Βίντεο

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία στην παράκαμψη Θήβα - Αλίαρτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ