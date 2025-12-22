Νεκρή έξω από μπαρ η λαμπερή ιππέας που έβαλε εκτελεστή για τον σύζυγό της έναντι 2 εκατ. δολαρίων

Μια ιδιαίτερα γνωστή στους κοσμικούς κύκλους της Καλιφόρνια φέρεται να αυτοκτόνησε έξω από ένα μπαρ στο Σαν Ντιέγκο, αν και η φήμη της πήρε διαστάσεις όταν αποκαλύφθηκε ότι προσέλαβε εκτελεστή για να δολοφονήσει τον τότε σύζυγό της.

Η 44χρονη Τατιάνα Ρέμλεϊ πέθανε από «τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι» αφού τηλεφώνησε στον εν διαστάσει σύζυγό της, Μαρκ, ενώ βρισκόταν σε ένα μπαρ, παραπονούμενη για τον νέο της σύντροφο.

«Μου έκανε FaceTime ενώ ήμουν στην τουαλέτα και μου είπε: “Είμαι με αυτόν τον τύπο και είναι μ@λ@κας”, είπε ο Μαρκ, απελπισμένος. «Της είπα απλώς να φύγει».

«Της είπα, "Το έχεις αυτό; Μπορώ να στείλω βοήθεια αν τη χρειαστείς. Μπορώ να καλέσω το 911 αν έχεις πρόβλημα."»

«Απάντησε, «Όχι, το κατάλαβα». Έκλεισε το τηλέφωνο και αυτή ήταν η τελευταία μας συζήτηση.»

Ο Μαρκ, ένας επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας, γνώρισε τη Ρέμελι πριν από περίπου 15 χρόνια σε μια πολυτελή γειτονιά του Σαν Ντιέγκο, κάτι που οδήγησε σε ένα χαοτικό ειδύλλιο που κατέληξε σε διαζύγιο το 2023.

Το 2023, η Ρέμλεϊ ζήτησε από μια κοινή φίλη να βρει έναν εκτελεστή για να σκοτώσει τον σύζυγό της, σύμφωνα με τους ερευνητές. Ο Μαρκ απευθύνθηκε στις αρχές, οι οποίες στη συνέχεια οργάνωσαν μια επιχείρηση με μυστικό αστυνομικό να παριστάνει τον εκτελεστή.

Η Ρέμλι συνελήφθη στις 2 Αυγούστου 2023 και κατηγορήθηκε για υποκίνηση σε φόνο. δημόσια.

Δήλωσε ένοχη για τις κατηγορίες και εξέτισε ένα έτος από την σχεδόν τετραετή ποινή φυλάκισης που της είχε επιβληθεί. Αν και αποφυλακίστηκε πρόωρα συνελήφθη ξανά τον Σεπτέμβριο με την κατηγορία του εμπρησμού και επρόκειτο να εμφανιστεί στο δικαστήριο για αυτή την υπόθεση τον Μάρτιο του 2026.

Το ζευγάρι απέκτησε για πρώτη φορά φήμη όταν επιχείρησαν να ξεκινήσουν μια ιππική ακροβατική επίδειξη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στο Del Mar Fairgrounds με την ονομασία Valitar το 2012. Ωστόσο, αναγκάστηκαν να την κλείσουν μετά από μόλις τέσσερις ή πέντε παραστάσεις.

Παρά την αποτυχία αυτής της επιχείρησης, το ζευγάρι προσπάθησε να ξεκινήσει άλλες επιχειρήσεις και έζησε σε πολλά αρχοντικά στην Καλιφόρνια και τη Χαβάη.

Ο Μαρκ, ο οποίος έβγαλε εκατομμύρια μέσω επενδύσεων σε ακίνητα και προηγουμένως διετέλεσε εκτελεστικός αντιπρόεδρος και επικεφαλής πληροφορικής της Signal Corporation, είχε περιουσία περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια όταν παντρεύτηκαν τον Μάρτιο του 2011.

Η Ρέμλι, η οποία είχε δύο παιδιά από προηγούμενες σχέσεις, συχνά επιδείκνυε τον πολυτελή τρόπο ζωής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.