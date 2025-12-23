Ιλίσια: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ - Σοβαρά τραυματίας ο συντηρητής

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια, όταν ασανσέρ κατέρρευσε αιφνιδιαστικά ενώ βρισκόταν σε λειτουργία, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Θεοδάμαντος και προκάλεσε έντονη αναστάτωση τόσο στο προσωπικό όσο και στους πελάτες του καταστήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ασανσέρ έπεσε για λόγους που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστοι. Μέσα στον ανελκυστήρα βρισκόταν ο συντηρητής, ο οποίος εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε εργασίες ελέγχου.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με δυνάμεις της να προχωρούν στον απεγκλωβισμό του τραυματισμένου άνδρα.

Ο συντηρητής παραδόθηκε στη συνέχεια σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο της Αθήνας για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την υγεία του.