Ρόδος: Απαγχονισμένος άνδρας εντοπίστηκε στα Μάσαρη
Ο άνδρας ρουμανικής καταγωγής διέμενε στην περιοχή τα τελευταία χρόνια
Ένας άνδρας ρουμανικής καταγωγής, γεννημένος το 1959, βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί στα Μάσαρη της Ρόδου, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε κρεμασμένος με σπάγγο σε μουριά, σε εξωτερικό χώρο κοντά στο σπίτι όπου διέμενε. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου, καθώς και συνεργείο της Σήμανσης, που πραγματοποιούν αυτοψία.
Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως αυτοχειρία, ενώ τα ακριβή αίτια διερευνώνται στο πλαίσιο της προανάκρισης.
*Με πληροφορίες από dimokratiki.gr
