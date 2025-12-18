Ρόδος: Κρίθηκε ένοχος 59χρονος δάσκαλος καράτε για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων μαθητριών του

Κρίθηκε ένοχος για 2 από τις 3 καταγγελίες σε βάρος του για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικων μαθήτριων χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού - Του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 30 μηνών με ανασταλτικό αποτέλεσμα

Ρόδος: Κρίθηκε ένοχος 59χρονος δάσκαλος καράτε για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων μαθητριών του
Ένοχος χωρίς ελαφρυντικό κρίθηκε δάσκαλος καράτε στη Ρόδο για ασελγείς πράξεις σε δύο ανήλικες, ενώ του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 30 μηνών με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της dimokratiki.gr, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στάθμισε αντιφατικούς ισχυρισμούς και προανακριτικό υλικό και κατέληξε σε μερική ενοχή με ποινή που δεν εκτελείται μέχρι την κρίση του Εφετείου.

Η υπόθεση που απασχόλησε όσο λίγες την κοινωνία της Ρόδου έφτασε στη δικαστική της κορύφωση με ετυμηγορία που συνδυάζει αυστηρότητα ως προς την ενοχή σε 2 περιπτώσεις και αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Ο 59χρονος δάσκαλος καράτε κρίθηκε ένοχος για 2 από τις 3 καταγγελίες σε βάρος του για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικων μαθήτριων χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού και του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 30 μηνών με ανασταλτικό αποτέλεσμα ως προς την έφεση.

Η απόφαση κλείνει το πρώτο κεφάλαιο της ποινικής διαδρομής και μεταφέρει την αντιπαράθεση στο επίπεδο του δευτεροβάθμιου ελέγχου.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν στις 19 Φεβρουαρίου 2024 όταν 15χρονη συνοδευόμενη από τους γονείς της μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού στις 20:30 και κατήγγειλε ότι την 18η Φεβρουαρίου 2024 στις 17:00 ο 59χρονος εισήλθε στα αποδυτήρια της σχολής καράτε την αγκάλιασε και τη φίλησε στο κεφάλι και στο στήθος.

Η ανήλικη εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου και περιέγραψε πράξη χωρίς συναίνεση που της προκάλεσε φόβο και αμηχανία ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε το μάθημα αναφέροντας έντονη δυσφορία.

Η μητέρα κατέθεσε ότι η κόρη της παρακολουθούσε μαθήματα καράτε με τον συγκεκριμένο εκπαιδευτή επί 5,5 χρόνια και περιέγραψε αλλαγή συμπεριφοράς του στις τελευταίες 6 προπονήσεις με αναφορές στη σεξουαλική του ζωή και ερωτήσεις προς την ανήλικη. Ο πατέρας επιβεβαίωσε ανάλογες πληροφορίες ενώ τρίτος ενήλικος από σχολικό περιβάλλον εκτός της σχολής καράτε κατέθεσε ότι ενημερώθηκε άμεσα από το παιδί για το περιστατικό.

Οι πρόσθετες καταγγελίες και η δεύτερη δικογραφία

Μετά τη δημοσιοποίηση της αρχικής καταγγελίας εμφανίστηκαν 2 ακόμη ανήλικες. Μία 16χρονη κατέθεσε ότι την 18η Δεκεμβρίου 2023 ο 59χρονος την άγγιξε στο στήθος και τη φίλησε στο στόμα. Ακολούθως παρουσιάστηκε 14χρονη που υποστήριξε ότι πριν από 7 μήνες βίωσε συμπεριφορά που την έκανε να αισθανθεί άβολα και αποχώρησε από τη σχολή. Οι αναφορές αυτές οδήγησαν σε έτερη δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού και συνέδεσαν τις 2 υποθέσεις ως προς το πρόσωπο του κατηγορούμενου αλλά με διακριτή αξιολόγηση κάθε πραγματικού περιστατικού.

Οι δύο δίκες της 17ης Δεκεμβρίου 2025 και το δικονομικό πλαίσιο

Η επιλογή προσδιορισμού 2 διαδοχικών δικών στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου για την 17η Δεκεμβρίου 2025 αντανακλούσε την ανάγκη αυτοτελούς κρίσης. Η πρώτη αφορούσε την αρχική καταγγελία της 15χρονης. Η δεύτερη εστίασε σε πράξεις που ταυτίζονταν ως προς τον τρόπο τελέσεως και συνδέονταν με τις 2 νέες αναφορές. Σε αμφότερα τα ακροατήρια εκλήθησαν μάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης με το δικαστήριο να εξετάζει με προσοχή αποχρώσες ενδείξεις αξιοπιστία καταθέσεων και τυχόν αντιφάσεις.

Οι θέσεις των διαδίκων στην αίθουσα

Η πολιτική αγωγή ανέδειξε τη συνέπεια των περιγραφών την εγγύτητα της καταγγελίας στον χρόνο του συμβάντος και την άμεση εξωτερίκευση σε τρίτο ενήλικο πρόσωπο ως στοιχεία ενισχυτικά της αξιοπιστίας. Η υπεράσπιση τόνισε ότι ο 59χρονος ουδέποτε άγγιξε ή φίλησε την 15χρονη ότι τη συγκεκριμένη ώρα βρισκόταν στην είσοδο της σχολής και στο γραφείο του και επικαλέστηκε την παρουσία άλλων μαθητών ως μάρτυρες υποστηρίζοντας ότι οι συμπεριφορές παρερμηνεύθηκαν σε περιβάλλον άθλησης με έντονη ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Την υπεράσπιση εκπροσώπησαν οι κ.κ. Άκης Δημητριάδης και Βασίλης Μπέης ενώ την υποστήριξη της κατηγορίας ανέλαβε η κ. Μιράντα Λαού.

