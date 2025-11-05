Λαύριο: Στη φυλακή ο 72χρονος προπονητής βόλεϊ για ασέλγεια σε βάρος 16χρονης μαθήτριας

Αρνείται όλες τις κατηγορίες 

Άγγελος Βουράκης

Στη φυλακή οδηγείται ο 72χρονος παράγοντας και προπονητής βόλεϊ γυναικών στο Λαύριο, ο οποίος συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος μιας 16χρονης μαθητριας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 72χρονος, είχε γνωριστεί με την 16χρονη τον Νοέμβριο του 2024. Φαίνεται να επικοινωνούσε μαζί της λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων που είχε η ανηλικη, ωστόσο στη συνέχεια, όπως η ίδια καταγγέλλει, ο ηλικιωμένος την παρενοχλούσε σεξουαλικά για μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 72χρονος αρνήθηκε όσα του αποδίδονται.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του παιδιού»:

«Η 16χρονη επικοινώνησε αρχικά με το “Χαμόγελο του Παιδιού” μέσω instagram. Μετά από την επικοινωνία και την εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης, ακολούθησε επικοινωνία της 16χρονης μέσω του Chat1056 και τελικά και τηλεφωνικά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056».

Η 16χρονη εκμυστηρεύτηκε τα όσα, φρικτά, για μήνες βίωνε από τον 72χρονο προπονητή της. Καθώς οι πληροφορίες και οι συνθήκες αξιολογήθηκαν εξαιρετικά κρίσιμες για την πορεία και τη ζωή της, το “Χαμόγελο του Παιδιού” απέστειλε ενημέρωση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν και το γεγονός ότι ο 72χρονος, λόγω της ιδιότητάς του ως προπονητής, βρισκόταν σε επαφή με ανήλικα παιδιά έχοντας σε θέση ισχύος».

Η ενημέρωση που εστάλη στη Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, οδήγησε στον εντοπισμό της 16χρονης από τις Αρχές, στην κατάθεσή της και τελικά στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη. Το “Χαμόγελο του Παιδιού” πάντα σεβόμενο απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκόμενων, οφείλει για πολλοστή φορά να τονίσει ότι είναι στη διάθεση κάθε παιδιού, που αντιμετωπίζει το οποιοδήποτε πρόβλημα.

Με εμπειρία και εξειδίκευση, πάντα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, η επιστημονική ομάδα των Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, είναι 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο στη διάθεση των παιδιών, μέσω των social media του Οργανισμού, μέσω του Chat 1056, του Cybertipline Hellas και μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056, δωρεάν, ανώνυμα ή επώνυμα».

