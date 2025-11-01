Λαύριο: Αρνείται τα πάντα ο προπονητής βόλεϊ που κατηγορείται για ασέλγεια σε 16χρονη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το κορίτσι εκμυστηρεύτηκε στους γονείς της όσα είχε βιώσει

Άγγελος Βουράκης


Προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες έλαβε ο 72χρονος παράγοντας και προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ στο Λαύριο, ο οποίος συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος 16χρονης μαθήτριας.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, το οποίο εκτελέστηκε από τις αστυνομικές αρχές, ενώ ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 72χρονος φέρεται να γνώρισε τη 16χρονη τον Νοέμβριο του 2024, μέσα από τη συμμετοχή της σε αγωνιστικές δραστηριότητες του συλλόγου.

Αρχικά η επικοινωνία τους περιοριζόταν σε ζητήματα που αφορούσαν το άθλημα, όμως, όπως κατήγγειλε η ανήλικη, ο προπονητής σταδιακά άρχισε να την παρενοχλεί σεξουαλικά, με τη συμπεριφορά του να διαρκεί για αρκετούς μήνες.

Η 16χρονη επικοινώνησε με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και στη συνέχεια προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία, η οποία και συνέλαβε τον 72χρονο.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ενώ ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις πράξεις που του αποδίδονται.

