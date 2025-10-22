Βόλος: Ισόβια κάθειρξη σε 62χρονο που βίασε 12χρονο στην Καρδίτσα – Το χρονικό της φρίκης

Μία ανατριχιαστική υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικου εκδικάστηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου, με κατηγορούμενο έναν 62χρονο από χωριό της Καρδίτσας, ο οποίος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε αναπτύξει με την οικογένεια του 12χρονου αγοριού, για να προσεγγίσει και να κακοποιήσει το παιδί.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από την καταγγελία της 19χρονης αδερφής του ανηλίκου, η οποία εντόπισε ύποπτα μηνύματα στο κινητό του που δεν ταίριαζαν σε επικοινωνία μεταξύ ενός μικρού παιδιού και ενός ενήλικα.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το περιστατικό έλαβε χώρα σε χωριό της Καρδίτσας τον Σεπτέμβριο του 2024. Η 19χρονη αδελφή, αντιλαμβανόμενη το περιεχόμενο των μηνυμάτων, αποφάσισε να καταγγείλει το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές. Οι αστυνομικοί, με τη συνδρομή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 62χρονου και εντόπισαν ακατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο είχε διαγραφεί από το κινητό του τηλέφωνο και τον προσωπικό του υπολογιστή.

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο 62χρονος ήταν γείτονας της οικογένειας του παιδιού και διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τους γονείς του. Μέσα από αυτή τη σχέση απέκτησε επικοινωνία με το ανήλικο αγόρι.

Από την ανάλυση του ηλεκτρονικού υλικού, οι αρχές συνέδεσαν τον 62χρονο και με δεύτερο φάκελο που αφορούσε άλλο 12χρονο παιδί στην Αθήνα, με το οποίο επίσης φέρεται να είχε επικοινωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εργαζόταν το 2019 ως οδηγός ταξί στην πρωτεύουσα και είχε αποκτήσει φιλικές σχέσεις με τους γονείς του δεύτερου παιδιού. Οι γονείς, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, του εμπιστεύονταν κατά καιρούς τη φροντίδα του παιδιού, χωρίς να γνωρίζουν τις πραγματικές του προθέσεις.

Ο 62χρονος συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσια πράξη σε βάρος ανηλίκου, βιασμό, κατοχή και παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας, καθώς και κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια. Μετά την απολογία του στον ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στις φυλακές Γρεβενών, έως την έναρξη της δίκης του τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025.

«Είχαμε αναπτύξει συναισθηματικούς δεσμούς με τον 12χρονο»

Ενώπιον του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι είχε αναπτύξει «συναισθηματικούς δεσμούς» με το παιδί και ότι «παρασύρθηκε», υποστηρίζοντας πως η πράξη έγινε με συναίνεση του ανηλίκου, αρνούμενος έτσι την κατηγορία του βιασμού. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι παρήγαγε ή κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας, αν και παραδέχθηκε ότι υπήρξε γενετήσια πράξη.

Έδειχνε στα ανήλικα συλλογή από μαχαίρια για να τα εντυπωσιάσει

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 62χρονος συνήθιζε να δείχνει στα ανήλικα μια συλλογή από μαχαίρια, προσπαθώντας να τα εντυπωσιάσει και να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, ενώ στο 12χρονο θύμα του φέρεται να είχε αγοράσει και ένα πατίνι.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, καταδικάζοντάς τον σε Συνολική ποινή κάθειρξης 44 έτη και 30 μήνες και 25 έτη εκτιτέα, χωρίς αναστολή και η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

