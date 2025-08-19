Ηράκλειο: Οδηγός ταξί προσπάθησε να ασελγήσει σε βάρος 30χρονης
Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν κοπέλα παραλίγο να πέσει θύμα ασέλγειας από οδηγό ταξί.
Η 30χρονη, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η ίδια, είχε επιβιβαστεί στο όχημα με προορισμό το σπίτι της. Κάποια στιγμή, ο οδηγός άλλαξε πορεία οδηγώντας την σε χώρο στάθμευσης, σε απομακρυσμένη τοποθεσία, όπως αναφέρει το cretalive.gr.
Εκεί, όπως ανέφερε η ίδια στις αστυνομικές Αρχές, ο 47χρονος ταξιτζής προσπάθησε να την φιλήσει.
Η 30χρονη κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του οδηγού και απευθύνθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου περιγράφοντας ακριβώς τι της συνέβη.
Σε άμεσο χρόνο, οι Αρχές ταυτοποίησαν τον καταγγελλόμενο, ο οποίος αναζητείται από την Ελληνική Αστυνομία.