Πάτρα: 55χρονος κατηγορείται από τις 3 κόρες του και τις 2 ανιψιές του για ασέλγεια

Τρεις αδελφές στην Πάτρα κατήγγειλαν τον 55χρονο πατέρα τους για γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους καθώς και των δύο ανιψιών του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, τρία κορίτσια, κόρες του 55χρονου, έχουν προβεί σε σοβαρές καταγγελίες εναντίον του πατέρα τους για ασελγείς πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν όταν τα κορίτσια ήταν μεταξύ 9 και 11 ετών. Δύο από τις τρεις αδελφές είναι πλέον ενήλικες και παντρεμένες, ενώ η μικρότερη παραμένει ανήλικη έως σήμερα. Επιπλέον, δύο ανιψιές του ίδιου άνδρα συμμετέχουν στις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι έπεσαν επίσης θύματα των αρρωστημένων πράξεων του.

Η υπόθεση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανακριτικής διαδικασίας και ξεκίνησε με απόλυτη διακριτικότητα από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας. Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα πήραν καταθέσεις από τα θύματα και τους εμπλεκόμενους, ενώ σχημάτισαν δικογραφία που έχει ήδη παραδοθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σοβαρότητα των καταγγελιών προκάλεσε εκτεταμένες οικογενειακές συγκρούσεις, με τον γιο της οικογένειας να αντιλαμβάνεται τα γεγονότα και να οδηγεί σε εντάσεις που ανάγκασαν τον 55χρονο να απομακρυνθεί προσωρινά από το σπίτι.

Ο ίδιος, πάντως, αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει προβεί σε καμία πράξη που θα μπορούσε να βλάψει τα παιδιά ή τα συγγενικά του πρόσωπα.

Ο 55χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία του βιασμού, καθώς οι πράξεις που περιγράφονται στις καταθέσεις των θυμάτων εμπίπτουν στο συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στον ανακριτή, ο οποίος, αφού μελετήσει τα στοιχεία, θα καλέσει τον κατηγορούμενο να απολογηθεί και θα αποφασίσει για την ποινική του αντιμετώπιση.