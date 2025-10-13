Στη φυλακή ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφο του πάνω από 100 φορές

Το δρόμο για την φυλακή πήρε ο 43χρονος άνδρας από την Γεωργία, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με πιρούνι και τραυμάτισε σοβαρά την έγκυο σύντροφό του.

Οι πληροφορίες τον φέρουν να τήρησε το δικαίωμα της σιωπής και να μην απάντησε σε καμιά ερώτηση ούτε το ανακριτή ούτε του εισαγγελέα, και να μην έδωσε καμιά εξήγηση για την βίαια επίθεση του

Υπεράσπιση του κατηγορουμένου ζήτησε την διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης καθώς όπως σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξαν ο κατηγορούμενος έχει στο παρελθόν νοσηλευθεί ακούσια σε ψυχιατρικό ίδρυμα, και δεν είναι σε θέση τώρα καν να μιλήσει.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

