Οι κινήσεις πριν την επίθεση του 43χρονου με το πιρούνι και η 14χρονη κόρη που το έσκασε

Ένας 43χρονος άνδρας, καταγωγής από τη Γεωργία, χτύπησε άγρια την έγκυο σύντροφό του με πιρούνι, την εγκατέλειψε αιμόφυρτη στο σπίτι και στη συνέχεια προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη κρύβοντας σε πολυκατοικία. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν έξω από το σπίτι συγγενικού του προσώπου, με τη στιγμή της σύλληψης να έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικόν με δεκάδες τρυπήματα, είχε πάνω από 100 τραύματα από πιρούνι.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στην τηλεόραση του Mega: «Ήταν μέσα στην πολυκατοικία στο υπόγειο, στα σκαλάκια που πάει για το υπόγειο. Πήγε σε έναν φίλο του εκεί. Δεν του άνοιγε ο φίλος του. Φοβόταν κι αυτός. Μπαίνει μέσα, έρχεται η αστυνομία. Βγαίνει μετά κύριος από την πολυκατοικία με δυο τσάντες από σούπερ μάρκετ. Κι εκείνη την ώρα βουτήξανε πάνω του και τον ακινητοποίησαν».

Το ποινικό παρελθόν του 43χρονου

Ο άνδρας έχει συλληφθεί 12 φορές, έχει καταδικαστεί για ληστεία, έχει εμπλακεί σε τροχαία υπό την επήρεια αλκοόλ και έχει κατηγορηθεί για ξυλοδαρμό πρώην συντρόφων του.

Το ποινικό παρελθόν του ξεκίνησε από το 2012 έχοντας έκτοτε απασχολήσει τις Αρχές για διάφορα αδικήματα: Από φθορά ξένης ιδιοκτησίας έως απείθεια, κλοπές και έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο ενώ τέσσερις φορές είχε συλληφθεί χωρίς δίπλωμα και για επικίνδυνη οδήγηση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το 2023 είχε υποβάλει αίτημα για εκούσια εισαγωγή σε ψυχιατρικό ίδρυμα λέγοντας ότι σκέφτεται να αυτοκτονήσει.

Από το περιβάλλον του τον περιγράφουν ως «μέθυσο», «βίαιο» και «επικίνδυνο» καθώς, όπως λένε, στο παρελθόν είχε ξυλοκοπήσει την πρώην σύζυγο του και την κόρης οι οποίες έχουν πλέον διαφύγει στο εξωτερικό.

  • Στις 26 Αυγούστου του 2012, ο 43χρονος σήμερα άνδρας συλλαμβάνεται πρώτη φορά για σωματική βλάβη, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση κατά της Αρχής.
  • Έναν χρόνο αργότερα, στις 16 Σεπτεμβρίου του 2013, συλλαμβάνεται και πάλι από τους αστυνομικούς, αυτή τη φορά για κλοπή. Ο 43χρονος, είχε τότε εμπλακεί σε ένα κύκλωμα που έκλεβε μοτοσικλέτες.
  • Στις 15 Ιουλίου του 2019 συλλαμβάνεται ξανά, καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα, ενώ αντιστάθηκε και στους αστυνομικούς, με την κατηγορία της απείθειας.
  • Στις 2 Ιανουαρίου του 2021 οι Αρχές τον εντοπίζουν ξανά να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ και πάλι χωρίς δίπλωμα και με την κατηγορία της απείθειας και μάλιστα τότε, ο άνδρας έβριζε και έφτυνε τους αστυνομικούς.
  • Έναν μήνα αργότερα, στις 22 Φεβρουαρίου του 2021 οδηγούσε ξανά υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα, με το αλκοτέστ να δείχνει 1,68 μικρογραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.
  • Στις 5 Αυγούστου του 2021, ο 43χρονος σήμερα άνδρας συνελήφθη για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο, ενώ στις 5 Ιανουαρίου του 2023 έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από την Αστυνομία για την εκούσια νοσηλεία του, έπειτα από δήλωση του ίδιου, όντας υπό την επήρεια αλκοόλ, ότι θα αυτοκτονήσει.

Τέλος, ο άνδρας συνελήφθη ακόμη 3 φορές να οδηγεί και πάλι υπό την επήρεια αλκοόλ.

Την Δευτέρα αναμένεται η απολογία του για την επίθεση στη νυν έγκυο σύντροφό του.

Οι κινήσεις πριν την επίθεση

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον 43χρονο να πίνει από νωρίς σε ψιλικατζίδικο, καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και καπνίζοντας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε προηγηθεί καβγάς με οδηγό που προσπαθούσε να παρκάρει έξω από το κατάστημα. Γείτονες λένε ότι τέτοιου είδους επεισόδια ήταν συχνά.

Μια οικογενειακή φίλη δήλωσε: «Γνώριζαν όλοι ότι ήταν οξύθυμος, αλλά κανείς δεν πίστευε ότι θα έφτανε στο σημείο να επιτεθεί με πιρούνι σε έγκυο».

Φίλος του κατηγορούμενου περιγράφει στο Mega: «Είχε πολλές παραβάσεις, έπινε, χτυπούσε αυτοκίνητα, δημιουργούσε φασαρίες. Ήταν για μέθη και αμέτρητες παραβάσεις».

Συγγενής του 43χρονου λέει: «Ήρθε στο σπίτι μου και ζήτησε να κοιμηθεί, δεν φαινόταν αναστατωμένος. Την επόμενη μέρα ενημερώθηκα για το επεισόδιο. Από τότε δεν τον άφησα ξανά να μπει».

Παρελθόν βίας και οικογενειακά προβλήματα

Η πρώην σύζυγός του είχε υποστεί συστηματική βία και είχε φύγει για ένα διάστημα στη Θεσσαλονίκη, χωρίς όμως να μπορέσει να μείνει μακριά από τον δράστη. Η 14χρονη κόρη τους είχε φύγει κρυφά από το σπίτι, και μετά από τρεις ημέρες η μητέρα αποφάσισε να τη στείλει στη Γεωργία μαζί με τη γιαγιά για προστασία. Το κορίτσι εξακολουθεί να ζει εκεί με ελάχιστη επικοινωνία με τον πατέρα.

«Είχε χωρίσει η γυναίκα αρκετό διάστημα. Τρία – τέσσερα χρόνια είχε πάει Θεσσαλονίκη, έμενε από εκεί. Μετά γύρισε αυτή. Και της είπα εγώ «[όνομα] έκανες μεγάλο λάθος. Άμα βλέπεις έτσι…γιατί γύρισες πίσω; Είχες φύγει και είχες ηρεμήσει» τελοσπάντων. Μετά είχε φύγει το παιδί. Από το σπίτι έφυγε το παιδί κρυφά», ανέφερε μάρτυρας για την κόρη του δράστη.

