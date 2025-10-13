Ψυχικό: Απολογείται σήμερα ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

Η 39χρονη παραμένει νοσηλευόμενη και σε κατάσταση σοκ, με τους γιατρούς να προσπαθούν να σώσουν την όρασή της.

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα Δευτέρα 13/10 ο 43χρονος με καταγωγή από τη Γεωργία, ο οποίος κάρφωσε περισσότερες από 100 φορές με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος μπήκε στο διαμέρισμα όπου διέμεναν στο Νέο Ψυχικό, έριξε κάτω την 39χρονη αδιαφορώντας για το γεγονός ότι κυοφορούσε στον τρίτο μήνα, ανέβηκε από πάνω της και άρχισε να την καρφώνει με το πιρούνι παντού, σε πρόσωπο και σώμα.

Το βίαιο προφίλ του μαρτυρούν και γείτονες του ζευγαριού, οι οποίοι τον περιγράφουν ως βίαιο, παραβατικό και επικίνδυνο.

