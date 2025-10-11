Η σκοτεινή πλευρά του δράστη με το πιρούνι: Είχε κουρέψει γουλί τη 15χρονη κόρη

Πλούσια τα «έργα και οι ημέρες» του Γεωργιανού - Η κόρη του είχε φύγει δύο φορές από το σπίτι, φτάνοντας να κοιμηθεί στον δρόμο

Newsbomb

Η σκοτεινή πλευρά του δράστη με το πιρούνι: Είχε κουρέψει γουλί τη 15χρονη κόρη
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η φρικιαστική επίθεση κατά της 39χρονης εγκύου με πάνω από 100 τραύματα από πιρούνι φέρνει στο φως τη μακρά και παραβατική δράση του 43χρονου Γεωργιανού. Ο δράστης, ο οποίος βρισκόταν συνεχώς σε κατάσταση μέθης, είχε ασκήσει σοβαρή ενδοοικογενειακή βία και στην ανήλικη κόρη του από τον πρώτο του γάμο.

Κούρεμα γουλί

Οι αποκαλύψεις του STAR ρίχνουν φως στη βίαιη συμπεριφορά του απέναντι στο ίδιο του το παιδί, οδηγώντας την ανήλικη σε απόγνωση. Δύο φορές η 15χρονη αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι: Τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν εντοπίστηκε να κοιμάται στον δρόμο ενώ τον Ιανουάριο του 2023 είχε ενεργοποιηθεί το Missing Kid Alert, καθώς η 15χρονη είχε εξαφανιστεί για πέντε ημέρες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο πατέρας της είχε φτάσει στο σημείο να την κουρέψει «γουλί», με στόχο να την αποτρέψει από το να βγαίνει από το σπίτι. Τελικά, η κόρη, προκειμένου να αποφύγει την παραβατική συμπεριφορά και την κακοποίηση, αναγκάστηκε να φύγει μαζί με τη μητέρα της από την Αθήνα.

Συνεχώς μεθυσμένος

Οι γείτονες κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο συνεχώς μεθυσμένο—ένας γείτονας μάλιστα μέτρησε μία μέρα να έχει καταναλώσει 19 μπουκάλια μπίρας—ενώ την ώρα της επίθεσης, η γειτονιά άκουγε τις κραυγές της εγκύου: «Βοήθεια!».

Ο 43χρονος Γεωργιανός συνελήφθη δύο ημέρες μετά το περιστατικό, την Τετάρτη το βράδυ, αφού εντοπίστηκε να κοιμάται στα σκαλιά μιας πολυκατοικίας στο Νέο Ψυχικό. Στο νοσοκομείο «Αττικόν» δίνεται τεράστια μάχη για να μην χάσει την όρασή της η 39χρονη, η οποία φέρει πάνω από 100 τραύματα σε πρόσωπο και σώμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:50ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές οι επιχειρήσεις σε πληρώνουν για να… διπλώνεις ρούχα – Ο απίστευτος λόγος με το βλέμμα στο μέλλον

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεκμήρια διαβίωσης: Ποια μειώνονται έως 73% – Οφέλη για «μεσαία τάξη» και ακριβές περιοχές

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Εκεχειρία με τη «σφραγίδα Τραμπ» - Ελπίδα αλλά και αγωνία για την επόμενη ημέρα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των προβάτων: Κτηνοτρόφοι αγοράζουν παράνομα εμβόλια για να σώσουν τα κοπάδια τους

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στην Αθήνα αναζητείται ο δράστης - Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ φοβόταν για τη ζωή του - «Κλειδί» η διαθήκη

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η σκοτεινή πλευρά του δράστη με το πιρούνι: Είχε κουρέψει γουλί τη 15χρονη κόρη για να μη βγαίνει από το σπίτι

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Ο τραυματίας φώναζε αιμόφυρτος «βοήθεια, σκότωσαν τον φίλο μου» – Χωρίς ίχνη διάρρηξης το διαμέρισμα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 11 Οκτωβρίου

05:39ΚΟΣΜΟΣ

Ανήλικοι στο διαδίκτυο: Η ΕΕ συμφωνεί στην ανάγκη προστασίας τους αλλά διαφωνεί στο όριο ηλικίας

04:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε νέα φάση εμπορικός πόλεμος με την Κίνα - Τι ανακοίνωσε ο Τραμπ και πόσο θα φτάσουν οι δασμοί

04:03ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζητούν άμεση και μαζική ροή βοήθειας

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Διαβεβαιώνει ότι δεν θα καταφύγει στο εξωτερικό η πρώην πρόεδρος της χώρας

03:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα κρατήσει»

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Αϊτή: σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με το φάσμα της πείνας

02:21ΚΟΣΜΟΣ

Η αντίδραση του πρέσβη της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ για το Νόμπελ Ειρήνης: «Ελπίζω να πάρει και το Νόμπελ φυσικής»

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρές βροχοπτώσεις στο Μεξικό αφήνουν πίσω τους τουλάχιστον 23 νεκρούς

01:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ–Κίνας με νέους δασμούς και ελέγχους εξαγωγών

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κατηγορίες για διαφθορά κατά του Δημάρχου της Άγκυρας - Πώς συνδέεται με τον Ιμάμογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Ο τραυματίας φώναζε αιμόφυρτος «βοήθεια, σκότωσαν τον φίλο μου» – Χωρίς ίχνη διάρρηξης το διαμέρισμα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η σκοτεινή πλευρά του δράστη με το πιρούνι: Είχε κουρέψει γουλί τη 15χρονη κόρη για να μη βγαίνει από το σπίτι

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

21:36ΕΛΛΑΔΑ

H κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της – Kουμπάρος o Κυριάκος Μητσοτάκης

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κτηνοτρόφος προπηλάκισε κλιμάκιο ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πουτ…, θα σας διαλύσω»

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Στοιχεία – σοκ από το νέο πόρισμα: «Αυτός είναι ο δολοφόνος της Ειρήνης Λαγούδη»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο Κέιμπριτζ: «Ο «Κένταυρος» μας δικαίωσε

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Κίνδυνος για τα τρία σπίτια γύρω από τον κρατήρα - Τι έδειξε η αυτοψία

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στην Αθήνα αναζητείται ο δράστης - Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ φοβόταν για τη ζωή του - «Κλειδί» η διαθήκη

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης 2025: Ποια είναι η «σιδηρά κυρία» της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο - Η ιστορία ενός αμφιλεγόμενου βραβείου

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο - Ο συγκινητικός επικήδειος από τα αδέλφια της

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

16:35ΕΘΝΙΚΑ

Ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο: Άσκηση με σενάριο «κατάληψης εχθρικού νησιού» - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

15:15LIFESTYLE

Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Μακρόν έχρισε πρωθυπουργό τον... απερχόμενο Σεμπαστιάν Λεκορνί

18:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα – Τον βρήκαν με tie wrap στα χέρια

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Καμπανάκι» Χιλετζάκη για το ελαιόλαδο - «Αν δεν δράσουμε τώρα, ο “πράσινος χρυσός” θα γίνει χαμένος θησαυρός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ