Η σκοτεινή πλευρά του δράστη με το πιρούνι: Είχε κουρέψει γουλί τη 15χρονη κόρη

Η φρικιαστική επίθεση κατά της 39χρονης εγκύου με πάνω από 100 τραύματα από πιρούνι φέρνει στο φως τη μακρά και παραβατική δράση του 43χρονου Γεωργιανού. Ο δράστης, ο οποίος βρισκόταν συνεχώς σε κατάσταση μέθης, είχε ασκήσει σοβαρή ενδοοικογενειακή βία και στην ανήλικη κόρη του από τον πρώτο του γάμο.

Κούρεμα γουλί

Οι αποκαλύψεις του STAR ρίχνουν φως στη βίαιη συμπεριφορά του απέναντι στο ίδιο του το παιδί, οδηγώντας την ανήλικη σε απόγνωση. Δύο φορές η 15χρονη αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι: Τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν εντοπίστηκε να κοιμάται στον δρόμο ενώ τον Ιανουάριο του 2023 είχε ενεργοποιηθεί το Missing Kid Alert, καθώς η 15χρονη είχε εξαφανιστεί για πέντε ημέρες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο πατέρας της είχε φτάσει στο σημείο να την κουρέψει «γουλί», με στόχο να την αποτρέψει από το να βγαίνει από το σπίτι. Τελικά, η κόρη, προκειμένου να αποφύγει την παραβατική συμπεριφορά και την κακοποίηση, αναγκάστηκε να φύγει μαζί με τη μητέρα της από την Αθήνα.

Συνεχώς μεθυσμένος

Οι γείτονες κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο συνεχώς μεθυσμένο—ένας γείτονας μάλιστα μέτρησε μία μέρα να έχει καταναλώσει 19 μπουκάλια μπίρας—ενώ την ώρα της επίθεσης, η γειτονιά άκουγε τις κραυγές της εγκύου: «Βοήθεια!».

Ο 43χρονος Γεωργιανός συνελήφθη δύο ημέρες μετά το περιστατικό, την Τετάρτη το βράδυ, αφού εντοπίστηκε να κοιμάται στα σκαλιά μιας πολυκατοικίας στο Νέο Ψυχικό. Στο νοσοκομείο «Αττικόν» δίνεται τεράστια μάχη για να μην χάσει την όρασή της η 39χρονη, η οποία φέρει πάνω από 100 τραύματα σε πρόσωπο και σώμα.

