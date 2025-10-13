Αποτάχθηκαν ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για βιασμό των παιδιών τους

Με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αστυνομίας, απομακρύνθηκαν από το Σώμα τόσο ο αστυνομικός που υπηρετούσε στη Βουλή όσο και η σύζυγός του, οι οποίοι κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό των ίδιων τους των παιδιών.

Ο 46χρονος, που κρατείται στις φυλακές Τρίπολης, εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η μόνη καταγγελία προέρχεται από τη μητέρα των παιδιών, η οποία φέρεται να συμμετείχε στις εγκληματικές πράξεις που περιγράφονται στη δικογραφία.

Και οι δυο απουσίαζαν από τη συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους.