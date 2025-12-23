Ελληνίδα θύμα ερωτικής απάτης: Πώς ο «Μουράτ» από τον Λίβανο της «έφαγε» 60.000 ευρώ

Μια Ελληνίδα ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη και έπεσε θύμα ερωτικής απάτης, χάνοντας το ποσό των 60.000 ευρώ. Η τουρκική αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη, που παρουσιάστηκε στα τουρκικά μέσα ως ο «Μουράτ από τον Λίβανο».

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η Ελένη Μ. ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει τον «Μουράτ», με τον οποίο διατηρούσε ερωτική σχέση εδώ και μήνες. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ήθελε να ανταλλάξει μέρος των χρημάτων της σε δολάρια και εκείνος προσφέρθηκε να τη βοηθήσει.

Η Ελληνίδα τουρίστρια παρέδωσε στον «Μουράτ» 60.000 ευρώ, και εκείνος επέστρεψε με 70.000 δολάρια. Ωστόσο, όταν προσπάθησε να ανταλλάξει ξανά τα δολάρια, πληροφορήθηκε ότι τα χαρτονομίσματα ήταν πλαστά. Η υπόθεση επιβεβαιώθηκε από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε το ζευγάρι να εισέρχεται σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος.

İstanbul’da çevresine kendisini “Lübnanlı Murat” olarak tanıtan şahsın, birliktelik yaşadığı Yunan uyruklu kadını 70 bin Euro dolandırdığı ortaya çıktı.



Şüphelinin gerçekte Hataylı İsmail olduğu belirlenirken, kadından aldığı paraya karşılık sahte dolar verdiği öğrenildi.



Συλλήψεις και αποκαλύψεις για τον δράστη

Μετά την καταγγελία, οι τουρκικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα και εντόπισαν τον «Μουράτ», ο οποίος συνελήφθη. Η ταυτότητά του αποδείχθηκε ψευδής: το πραγματικό του όνομα είναι Ισμαήλ και κατάγεται από την περιοχή Χατάι της Τουρκίας, όχι από τον Λίβανο όπως ισχυριζόταν.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του είχαν σχηματιστεί τουλάχιστον πέντε δικογραφίες για διάφορα αδικήματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι πρόκειται για επαγγελματία απατεώνα. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι γνώριζε πως τα χρήματα που έδωσε στην Ελένη ήταν πλαστά, ωστόσο ο ισχυρισμός του δεν έγινε δεκτός από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, που διέταξαν την προφυλάκισή του.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τον κίνδυνο των ερωτικών απάτων, ειδικά σε διεθνές επίπεδο, όπου οι θύτες εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη και τα συναισθήματα των θυμάτων.

Οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για ενδεχόμενη εμπλοκή του κατηγορούμενου σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Παράλληλα, η Ελληνίδα έχει ενημερωθεί να λάβει μέτρα για την προστασία της και τη διεκδίκηση αποζημίωσης.