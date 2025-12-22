Ινδία: Αεροσκάφος Boeing 737 «χαμένο» για 13 χρόνια εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο

Το φορτηγό αεροπλάνο Boeing 737-200 ήταν σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Καλκούτα στην Ινδία το 2012 όταν παροπλίστηκε, αλλά στη συνέχεια εξαφανίστηκε από τα αρχεία της Air India.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι αρχές του αεροδρομίου συνέχισαν να επιβάλλουν τέλη στάθμευσης για το αεροπλάνο και εξέδωσαν τιμολόγια στην αεροπορική εταιρία, η οποία ωστόσο τα αμφισβήτησε με το σκεπτικό ότι δεν είχε κανένα αρχείο για το αεροπλάνο να σταθμεύει εκεί.

Αυτή η θέση άλλαξε μόνο όταν το αεροδρόμιο της Καλκούτα εξέδωσε επίσημο αίτημα προς την Air India να αφαιρέσει το αεροσκάφος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας, Campbell Wilson, αναγνώρισε την παράβλεψη αναφέροντας «αν και η απόρριψη ενός παλιού αεροσκάφους δεν είναι ασυνήθιστη, αυτό είναι – γιατί είναι ένα αεροσκάφος που δεν ξέραμε καν ότι είχαμε μέχρι πρόσφατα!».

Η Air India είπε ότι το αεροσκάφος γλίστρησε από τα βιβλία της εν μέσω διαδοχικών αναδιαρθρώσεων, αλλά και της συγχώνευσης των Indian Airlines και Air India το 2007. Το τζετ αργότερα προσαρμόστηκε για εμπορευματική χρήση και μισθώθηκε στην India Post πριν αποσυρθεί από την υπηρεσία.

Το Boeing 737-200 είναι μια έκδοση πρώτης γενιάς του μοντέλου που παρουσιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και έχει αποσυρθεί εδώ και καιρό από την εξυπηρέτηση επιβατών. Οι εκτιμήσεις της βιομηχανίας δείχνουν ότι το ίδιο το αεροσκάφος έχει αμελητέα αξία μεταπώλησης, αν και ορισμένα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων Pratt & Whitney, θα μπορούσαν ακόμα να επαναχρησιμοποιηθούν. Αυτό ήταν το μόνο συνταξιούχο αεροσκάφος της Air India που πωλήθηκε με τους κινητήρες του ακόμα άθικτους.

Το αεροδρόμιο της Καλκούτα επιβεβαίωσε κοντά στα 10 εκατομμύρια ρουπίες (95.000 ευρώ) σε συσσωρευμένα τέλη στάθμευσης, με την Air India να έχει συμφωνήσει στην πληρωμή τους. Τον περασμένο Νοέμβριο το αεροπλάνο μεταφέρθηκε οδικώς στη Μπανγκαλόρ, όπου θα επαναχρησιμοποιηθεί για επίγεια εκπαίδευση μηχανικής. Ο χώρος που καταλάμβανε θα χρησιμοποιηθεί για ένα από τα δύο νέα υπόστεγα που σχεδιάζονται στο αεροδρόμιο.