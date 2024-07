Σάνεν Ντόχερτι: Το νέο επαγγελματικό βήμα που ετοίμαζε λίγο πριν φύγει από τη ζωή

Ιδιαίτερα αισιόδοξη φαινόταν η Shannen Doherty στο τελευταίο επεισόδιο του podcast της «Let’s Be Clear», καθώς η νέα σειρά χημειοθεραπειών της έβαιναν καλώς με την ίδια να ελπίζει σε καλύτερες ημέρες, λίγες ημέρες πριν τον θάνατό της.

«Δεν έχω ιδέα πόσο καιρό θα είμαι στη χημειοθεραπεία», είπε στο επεισόδιο της 25ης Ιουνίου του podcast της «Let’s Be Clear». «Δεν έχω ιδέα αν θα είναι, ξέρετε, τρεις μήνες ή αν θα είναι έξι μήνες. Ή, αν είμαστε, ξέρετε… αν μετά από τρεις μήνες δεν λειτουργεί, αν πρόκειται να αλλάξουμε ξανά».

Το επαγγελματικό βήμα που ετοίμαζε λίγο πριν το θάνατό της

Στο επεισόδιο της 8ης Ιουλίου, του podcast «Let's Be Clear», η ηθοποιός ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στο podcast του ανανεωμένου «Charmed, The House of Halliwell» μαζί με τρεις από τους πρώην συμπρωταγωνιστές της, τη Holly Marie Combs, τον Brian Krause και τον Drew Fuller. Το «House of Halliwell», το οποίο πήρε τ' όνομά του από την οικογένεια της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς, ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2022 σύμφωνα με το IMDb, πριν διακόψει τον Οκτώβριο του 2023. Τα νέα επεισόδια του podcast περιγράφονται ως μια «επανεκκίνηση» του αρχικού πρότζεκτ.

Η Doherty, που υποδύθηκε την Prue Halliwell στις τρεις πρώτες σεζόν του «Charmed» ανακοίνωσε το νέο πρότζεκτ σ' ένα επεισόδιο μαζί με την πρώην τηλεοπτική αδελφή της, τη Holly Marie Combs, η οποία υποδύθηκε την Piper Halliwell. Μαζί, αποκάλυψαν ότι η Doherty θα συμμετάσχει στο podcast, αφού είχε αρνηθεί νωρίτερα.

Η Combs ανέφερε ότι η Doherty ήταν «ο λόγος» που το podcast διακόπηκε, με την Doherty να συμφωνεί αστειευόμενη: «Η Shannen πάντα φταίει, παιδιά». Η Combs πρόσθεσε πειράζοντας τη φίλη της: «Εσύ είσαι ο λόγος. Χαίρομαι που αποφάσισες να έρθεις μαζί μας, αφού σου το ζήτησα πριν από ενάμιση χρόνο. Χρειάστηκε πολύ φλερτ».

Ωστόσο, η Doherty εξήγησε ότι τότε «δεν ήξερε τι ήταν το podcast». «Δεν είχα ιδέα. Νόμιζα ότι ήταν βασικά σαν μια τηλεοπτική εκπομπή και δεν καταλάβαινα γιατί δεν υπήρχε μια συμφωνία εκ των προτέρων και γιατί δεν πληρωνόταν... Δεν είχα ιδέα».

Η Combs θυμήθηκε ένα μήνυμα από τη Doherty που έλεγε ότι θα εξετάσει την προσφορά «όταν υπάρξει παραγωγός και υπάρχουν χρήματα». Ωστόσο, εκείνη την εποχή η παραγωγή του podcast γινόταν ανεξάρτητα. «Δεν πειράζει γιατί βρήκες παραγωγό και βρήκες χρήματα» είπε η Combs, αναφερόμενη στη συμμετοχή της Doherty στο «House of Halliwell».

Η επιθυμία για επιστροφή των «Charmed»

Το πρώτο επεισόδιο του podcast «House of Halliwell», μετά την ανανέωση, έγινε στις 8 Ιουλίου, την ίδια ημέρα που το «Let's Be Clear» ανακοίνωσε τη συμμετοχή της Shannen Doherty. Σε αυτό το επεισόδιο, οι οικοδεσπότες Holly Marie Combs, Shannen Doherty, Brian Krause (που έπαιζε τον Leo Wyatt) και Drew Fuller (που υποδυόταν τον Chris Halliwell) συζήτησαν για την προέλευση του podcast και, όπως αναφέρει η περιγραφή του επεισοδίου, «πώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια επιστροφή των Charmed»

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του «House of Halliwell», κάθε επεισόδιο περιλαμβάνει αληθινές συζητήσεις μεταξύ των τεσσάρων οικοδεσποτών για κάθε διαδοχικό επεισόδιο της σειράς. Συζητούν τον «δαίμονα της ημέρας», τα γενικότερα θέματα, τις επιλογές ρούχων, μαλλιών, ανδρών (με χιουμοριστική διάθεση), τις αναμνήσεις από τα γυρίσματα και το υποκριτικό τους ταλέντο για κάθε σκηνή. Η περιγραφή αναφέρει επίσης ότι θα υπάρχουν «ξαφνικές» εμφανίσεις καλεσμένων.

Δεν είναι σαφές πόσα επεισόδια του podcast ηχογραφήθηκαν πριν από τον θάνατο της Doherty. Στο επεισόδιο της 8ης Ιουλίου του «Let's Be Clear», η ηθοποιός δήλωσε ότι παρακολούθησε «περίπου 4 ή 5 επεισόδια» του «Charmed» για το podcast. Μιλώντας στην Combs για το υποκριτικό της ταλέντο, είπε: «Ήμουν πραγματικά εντυπωσιασμένη από εσένα. Προφανώς, ήξερα ότι ήσουν καλή ηθοποιός. Ήσουν επίσης φίλη μου. Γι' αυτό και είπα: "Είτε θα κάνει αυτή τη σειρά είτε δεν θα την κάνω εγώ"».

«Είμαι ενθουσιασμένη γι' αυτό» δήλωσε η Doherty για το «House of Halliwell». «Οι τέσσερις μας έχουμε εξαιρετική χημεία». Αποκάλυψε επίσης ότι η προετοιμασία για το podcast ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά που παρακολούθησε την επιτυχημένη σειρά. «Δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ επεισόδιο, εκτός από αυτά που σκηνοθέτησα και είδα στο μοντάζ» εξήγησε η Doherty.

