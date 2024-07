Η Φοίβη είναι το καλύτερο και πιο «υποτιμημένο» από τα «Φιλαράκια»

Η Φοίβη από την πρώτη σκηνή που εμφανίστηκε στο πιλοτικό επεισόδιο της σειράς το μακρινό 1994 κατάφερε να ξεχωρίσει και να αποτελέσει το πιο ιδιαίτερο μέλος που συνέθεσαν την παρέα από τα «Φιλαράκια». Ήταν η ψυχή την παρέας, αλλά υπήρχαν και στιγμές που δεν κόλλαγε με κανέναν.

Ο χαρακτήρας που ενσάρκωνε επί χρόνια η Λίζα Κούντροου διέφερε από τους Ρος, Τσάντλερ, Μόνικα, Ρέιτσελ και Τζόι, καθώς ήταν ήταν η μόνη εξολοκλήρου δυσλειτουργική και εκκεντρική, όπως γράφει ο Independent.

Κάθε χαρακτήρας της παρέας είχε τα ελαττώματά του, αλλά η Φοίβη πάντα ξεχώριζε με την μανία, την σχιζοφρένεια της αλλά παράλληλα την θετική ενέργεια που ξεχείλιζε από μέσα της, υποκρύπτοντας έναν ταλαιπωρημένο άνθρωπο. Φυσικά όλα αυτά δεν θα ήταν πιστευτά χωρίς το κωμικό timing της Κούντροου.

Η Λίζα Κούντροου πριν και μετά τη Φοίβη

Η έφεση και η κατανόηση της κωμωδίας που επιδεικνύει η Κούντροου μπόρεσε να ανθίσει και να αναδειχθεί στο ευρύ κοινό μετά τα «Φιλαράκια» όπως γράφει το μέσο.

Η πρώτη της σόλο σειρά, The Comeback, αποτελεί μία ανατρεπτική, σουρεαλιστική σάτιρα που θυμίζει το ξερό χιούμορ του Ζακ Γαλιφιανάκη στο Between Two Ferns, ή τον εξωτερικά νευρωτικό και εσωτερικά «νεκρό» Ζακ Καρέλ στο The Office.

Πιο πρόσφατα, η συνεργασία της με τον επίσης κωμικά ευφυή Τάικα Γουαϊτίτι, στο επερχόμενο Time Bandits, μία περιπέτεια φαντασίας που φέρνει στο μυαλό μνήμες από το Jumanji και το Zathura, αλλά με όλη την εκκεντρικότητα του Νεοζηλανδού σκηνοθέτη και της απόδοσης της Κούντροου.

Σύμφωνα με τον σεναριογράφο/ σκηνοθέτη της ταινίας The Opposite of Sex, Don Roos, το 1999 «Υπάρχει κάτι στην Κούντροου που είναι πραγματικά, πολύ σκοτεινό».

«Στην κωμωδία, βοηθάει όταν ένας ηθοποιός κατανοεί ότι η ζωή δεν είναι πάντα τέλεια. Η Λίζα το ξέρει. Όταν την κοιτάς στα μάτια, δεν έχεις την αίσθηση ότι η ζωή είναι ένα καμπαρέ», είχε δηλώσει για την υποκριτική της.

Οι δύο τους συνεργάστηκαν εκ νέου για τα Happy Endings και το περίπλοκο γαμήλιο δράμα με πρώτο όνομα τη Νάταλι Πόρτμαν The Other Woman.

H δουλεία της μετά τα «Φιλαράκια»

Όσο για την cult classic σειρά της, The Comeback, η Κούντροου έχει πει: «Σίγουρα εμπνεύστηκα από το The Office γιατί αυτό είναι το αγαπημένο μου είδος χιούμορ: το αμήχανο».

«Θέλαμε να φέρουμε την πτυχή του ριάλιτι για να σχολιάσουμε την ταπείνωση που όλοι φαίνεται να υφίστανται χωρίς παράπονο σε αυτές τις εκπομπές. Θεωρήσαμε ότι υπάρχει κάτι καταστροφικό σε μία κοινωνία που λέει "Μπράβο σου, ταπείνωσες τον εαυτό σου"», είχε σχολιάσει.

Ωστόσο η ειρωνεία βρίσκεται στο γεγονός πως η σειρά της The Comeback φαίνεται να χάθηκε κάπου στον βωμό της υπερκατανάλωσης περιεχομένου, καθώς μεγάλο μέρος του τηλεοπτικού κοινού δεν ξέρει καν πως η εν λόγω σειρά υπάρχει.

Η σκηνοθεσία και η υποκριτική της Κούντροου κατάφεραν να της φέρουν τρεις υποψηφιότητες για Emmy, αλλά η σειρά δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο της στο κάζουαλ κοινό την περίοδο των DVDs, κάτι που άλλαξε με την επέλαση του streaming.

